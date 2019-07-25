Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
После MH17 США готовили наступление войск НАТО на Крым (Telegram.Обзор)
В Крыму оценили идею Киева о «национальной автономии» на полуострове
Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина
Банда, гэть!
Главная / В мире

"Забывчивой" Европе Москва ответит салютами в честь 75-летия освобождения от фашистов

25 июля 2019, 12:54  •  37 • В мире
В российской столице в 2019 и 2020 годах прогремят более 17 праздничных салютов в честь 75-летнего юбилея освобождения европейских городов от фашистов. Так Россия напомнит еще раз "забывчивой" Европе, кто на самом деле избавил ее от гитлеровских войск.
Все запуски салютов будут проводиться ровно в 22 часа на Поклонной горе. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте мэра и правительства Москвы.
Первым прозвучит салют в честь освобождения Бреста. Это будет 28 июля, затем 1 июля поздравят Каунас. 24 августа будет дан салют в честь Кишинева, 31 августа – в честь Бухареста.
Осенью Москва поздравит Таллин (22 сентября), Ригу (13 октября) и Белград (20 октября). Освобождение Варшавы в столице отметят уже в следующем году 17 января, Будапешта – 13 февраля, 4 апреля – салют прогремит в честь Братиславы, 13 апреля – в честь Вены. Освобождение Берлина – 2 мая, а Праги – 9 мая.
Напомним, ранее литовский МИД выразил посольству России протест против планов отпраздновать салютами в Москве 75-летие освобождения Вильнюса и Каунаса от немецко-фашистских захватчиков. Ранее своё возмущение планами отпраздновать освобождение городов от немецко-фашистских захватчиков выразили в Латвии и Эстонии. В России удивлены такой позицией прибалтов: "Считаем своим долгом почтить память и подвиг советских солдат".
Литовцев возмутило, что в Москве будут праздновать 75-летие освобождения Вильнюса и Каунаса от немецко-фашистских захватчиков салютами. Как говорится в заявлении МИД Литвы, такое решение РФ для них "неприемлемо". По версии Вильнюса, якобы празднества в честь освобождения ряда литовских городов от захватчиков - "циничный шаг и провокация".
"Однако окончание Второй мировой войны не принесло свободу Литве - это означало начало новой советской оккупации", - мотивировали своё решение литовские дипломаты.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



37
Источник
Похожие новости
25 июля 2019, 09:39
"Киев не пускал. Ехали тайно": Военный из Малайзии рассказал, как удалось добраться до черных ящиков MH17
24 июля 2019, 20:39
Пентагон возглавил лоббист, заинтересованный в срыве поставок С-400 Турции
24 июля 2019, 23:54
Фигура у врат и жёлтый свет: Американка рассказала о своих 27 минутах в загробном мире
25 июля 2019, 03:09
Напал на прогулке: Свидетелем расправы над белорусским дипломатом в Анкаре оказался его сын
25 июля 2019, 03:09
Киев готов подвести под санкции более 20 российских компаний
24 июля 2019, 14:09
Дайджест СМИ: Джонсон стал премьером Британии, Ким Чен Ын показал субмарину с ядерным оружием
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 июля 2019, 04:09
Разговор шел не о спутниках: Кивающие на вину России по делу MH17 Нидерланды отчитались перед США
20 июля 2019, 15:39
«Она писала заявление, но никто не вмешался»: многолетние издевательства мужа над женой закончились жестоким убийством
20 июля 2019, 06:09
"Уничтожить армию": Советник Зеленского взялся прогнозировать итоги наступления на Крым или Донбасс
24 июля 2019, 04:09
МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за акции протеста
23 июля 2019, 05:39
"Это будет опасным для Европы": Результаты выборов в Верховную раду испугали немецкие СМИ
18 июля 2019, 21:24
«Нафтогаз» готов договариваться по транзиту газа по сценарию ЕК
18 июля 2019, 16:39
Добро пожаловать в рабство, дорогие украинцы
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.