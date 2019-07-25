"Забывчивой" Европе Москва ответит салютами в честь 75-летия освобождения от фашистов

Все запуски салютов будут проводиться ровно в 22 часа на Поклонной горе. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте мэра и правительства Москвы.

Первым прозвучит салют в честь освобождения Бреста. Это будет 28 июля, затем 1 июля поздравят Каунас. 24 августа будет дан салют в честь Кишинева, 31 августа – в честь Бухареста.

Осенью Москва поздравит Таллин (22 сентября), Ригу (13 октября) и Белград (20 октября). Освобождение Варшавы в столице отметят уже в следующем году 17 января, Будапешта – 13 февраля, 4 апреля – салют прогремит в честь Братиславы, 13 апреля – в честь Вены. Освобождение Берлина – 2 мая, а Праги – 9 мая.

Напомним, ранее литовский МИД выразил посольству России протест против планов отпраздновать салютами в Москве 75-летие освобождения Вильнюса и Каунаса от немецко-фашистских захватчиков. Ранее своё возмущение планами отпраздновать освобождение городов от немецко-фашистских захватчиков выразили в Латвии и Эстонии. В России удивлены такой позицией прибалтов: "Считаем своим долгом почтить память и подвиг советских солдат".

Литовцев возмутило, что в Москве будут праздновать 75-летие освобождения Вильнюса и Каунаса от немецко-фашистских захватчиков салютами. Как говорится в заявлении МИД Литвы, такое решение РФ для них "неприемлемо". По версии Вильнюса, якобы празднества в честь освобождения ряда литовских городов от захватчиков - "циничный шаг и провокация".

"Однако окончание Второй мировой войны не принесло свободу Литве - это означало начало новой советской оккупации", - мотивировали своё решение литовские дипломаты.