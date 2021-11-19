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"Забытое" отравление. Русские не сдаются: действия Лондона подозрительно знакомы

19 ноября 2021, 01:40  •  141 • В мире
В Великобритании продолжается расследование по делу "отравленной" Дон Стерджес, жительницы Эймсбери, которая скончалась якобы после отравления "Новичком".
История со Скрипалями, которая бурно обсуждалась в 2018 году, давно перестала мелькать на страницах ведущих новостных изданий. Однако о ещё одной женщине, названной жертвой "Новичка", журналисты вспоминают и того реже. Речь идёт о жительнице Эймсбери Дон Стерджес, которая скончалась летом 2018 года.
По версии британской стороны, она, так же как и Скрипали, пострадала от "Новичка", однако её спасти не удалось.
Расследование по громкому делу до сих пор ведётся. Так, ранее было дано разрешение изменить формат расследования с коронерского на публичное. Это даёт право стороне следствия ознакомиться с секретными документами по делу.
Русские дипломаты озвучили свою позицию относительно того, что сейчас пытается провернуть Лондон.
В посольстве России в Лондоне указали, что сейчас коронерский процесс оказался "заменён ещё более размытым форматом". Доверия такое расследование не вызывает - напротив, всё идёт к тому, чтобы политизировать это расследование.
"По иронии, суть "публичного" расследования заключается в том, что в его рамках допускается засекречивание доказательств следствия. Тем самым делается ещё один шаг в направлении квазисудебного "подтверждения" политической версии произошедшего, которую британские власти на протяжении трёх с половиной лет эксплуатируют для разрушения отношений с нашей страной. Никаким доверием результаты такого "расследования" пользоваться не будут", - говорится в комментарии дипмиссии.
В посольстве добавили, что нынешние действия Лондона в истории с отравлениями, в которых обвиняют Москву, были прогнозируемы.
"Заявление министра внутренних дел Великобритании Прити Пател о начале так называемого публичного расследования гибели британской гражданки Стерджес в 2018 году не стало для нас сюрпризом. Мы прогнозировали именно такое развитие событий с учётом британских реалий, включая воинственные настроения в английском политистеблишменте. К сожалению, полностью подтверждается выдвинутое нами ранее предположение о том, что ситуация вокруг "отравлений" в Солсбери и Эймсбери и последовавшей затем смерти Стерджес идёт по до боли знакомому сценарию "дела Александра Литвиненко", - отметили в диппредставительстве.

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