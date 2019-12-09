"Забыть, простить": В "Нафтогазе" оценили предложение Медведева по транзиту

До истечения срока действия договора на транзит газа между Россией и Украиной остаётся меньше месяца, а стороны до сих пор не могут договориться.

Глава правительства России Дмитрий Медведев предложил "Газпрому" и "Нафтогазу" прийти к взаимовыгодному "нулевому" варианту. Премьер подчеркнул, что Россия не может прекратить поставки голубого топлива через Незалежную, поскольку она заботится об интересах как европейцев, так и украинцев, которым газ нужен для того, чтобы пережить зиму.

"Нулевой" вариант - это прежде всего выполнить решения арбитража, чтобы задолженность "Газпрома" перед "Нафтогазом" равнялась нулю", - заявил на своей страничке в Facebook топ-менеджер украинской компании Юрий Витренко.

Он напомнил, что, согласно решению арбитража в Стокгольме, российская сторона должна "Нафтогазу" 2,6 миллиарда долларов.

"Забыть о невыполнении договорённостей со стороны "Газпрома", простить "Газпрому" 3 миллиарда долларов и забрать исковые требования в новом арбитраже без адекватной компенсации - невозможный вариант", - подчеркнул Витренко.