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"Забыли сказать Путину": The Guardian решили покопаться в компьютере президента России

19 декабря 2019, 20:24  •  99 • Политика
Во всех мыслимых хакерских проделках на Земле традиционно принято обвинять "российских агентов", однако президент РФ до сих пор пользуется давно устаревшей операционной системой Windows XP. Очевидно, кто-то в Кремле забыл сказать Путину, что эта ОС наиболее уязвима для взлома, пишет британская The Guardian.
Издание пишет, что, судя по официальным фотографиям в Сети, Владимир Путин "всё еще использует устаревшую Windows XP", которую вообще-то в Кремле не поддерживают. Эта ОС, очевидно, установлена на компьютерах в его кабинете в Кремле, а также в официальной резиденции Ново-Огарево под Москвой, считают авторы статьи. При этом на обоих компьютерах в качестве фона рабочего стола установлены изображения кремлёвских башен.
The Guardian напоминает, что корпорация Microsoft прекратила выпуск регулярных обновлений для Windows XP и Office 2003 ещё в апреле 2014 года. Однако, похоже, что российские правительственные постановления "не позволили Путину обновить до более позднего Microsoft 10", считают журналисты.
Михаил Климарев, глава Российского независимого общества защиты интернета, также подтвердил, что компьютеры Путина, судя по фотографиям, работают на базе Windows XP, несмотря на то, что Москва постепенно отказывается от Microsoft и Google на государственных компьютерах в пользу российского программного обеспечения операционной системы Astra Linux и отечественных браузеров, в частности, Яндекса.
Тем временем давно известно, что компьютеры с ОС Windows XP особенно уязвимы для угроз безопасности и вирусов. Правда, не очень понятно, насколько большую угрозу представляет для Путина дальнейшее использование Windows XP: российский президент редко пользуется интернетом, который сам он ранее называл "проектом ЦРУ", поскольку его прообразом стала сеть ARPAnet, созданная Министерством обороны США.

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