Готовность украинцев отравить свой собственный народ вызвало удивление у жителей Болгарии. Последние признались, что не понимают, как Киев мог не усвоить страшный урок прошлого: "Забыли Чернобыль?".

Так читатели болгарской газеты "Факты" прокомментировали сообщение сотрудников украинской АЭС в Запорожье о готовности взорвать станцию, чтобы "помешать России".

В Telegram-канале Запорожской АЭС говорится, что в случае войны руководство станции загрузит все 13 реакторов ВВЭР-1000 ядерным топливом американской компании Westinghouse, а потом взорвёт их. При этом отмечается, что у "героев не дрогнет рука выполнить последний приказ".

Болгары отметили, что таким образом Украина просто отравит свою же страну, а заодно и Европу, если ветер будет дуть в западном направлении.

И это они-то герои? Из-за своей слабости и глупости уничтожат всю Европу, - отметил один из пользователей.

Комментаторы обратили внимание, что данное заявление было сделано 26 апреля. Именно в этот день 35 лет назад произошла авария на Чернобыльской АЭС, которая стала одной из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества.

Ветер может быть непредсказуем, неужели забыли Чернобыль? - удивился пользователь.

Некоторые предложили украинскому руководству сразу уничтожить "героев", готовых разрушить собственную страну, а другие напомнили, что реакторы ВВЭР-1000, которые собрались взрывать украинцы, были созданы русскими.