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"Забыл рассказать. Засуетился": Раскрыта реальная причина возвращения Навального в Россию

14 января 2021, 12:35  •  195 • Политика
Раскрыта реальная причина возвращения оппозиционера и блогера Алексея Навального в Россию. О ней рассказал юрист Илья Ремесло и привёл убедительные доказательства. "Забыл рассказать. Засуетился", - пишет эксперт.
"Внезапно выяснилось интересное, что забыл рассказать Навальный и его адвокаты: он находится в розыске ФСИН с 29 декабря прошлого года", - написал автор Telegram-канала "Илья Ремесло".
У Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) есть полное право объявить розыск осуждённого, который уклоняется от исполнения своих обязательств по явке. Это прописано в статье 18.1 Уголовно-исполнительного кодекса России. И ФСИН этим правом воспользовалась.
Напомним, Навальный получил условный срок по делу "Ив Роше" о хищениях. В Сети появились фотографии документа - постановления об объявлении розыска, датированного 29 декабря 2020 года.
Оказывается, блогер уже две недели как в розыске. Илья Ремесло подчеркнул, что Навальный перестал быть пациентом берлинской клиники "Шарите" 23 сентября (а вышел из комы он 10 сентября). В середине октября немецкие врачи установили, что оппозиционер полностью выздоровел.
"Все остальное "лечение" - чистое притворство, для того чтобы был повод не являться во ФСИН", - написал юрист.
Он предположил, что "засуетился" блогер как раз из-за риска, что Германия его просто выдаст России по соответствующему официальному запросу. Но в этом случае пришлось бы объясняться, подставляя "немецких и иных покровителей".

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