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"Забыл принять таблетки": Турчинов пригрозил утопить русскую армию в крови
15 июня 2020, 22:00 • 64 • Политика
Бывший глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов пригрозил утопить русскую армию в крови, назвав при этом условие, при котором решился бы на это. "Забыл принять таблетки", - разводят руками комментаторы, слушая тираду украинского политика.
По словам Турчинова, если бы после вооружённого госпереворота на Украине в 2014 году у дорвавшихся к власти преступников была хотя бы 10-я часть от нынешнего состава ВСУ, то крымский вопрос мог решиться жёстким силовым сценарием. При этом Турчинов заявил, что лично бы предпринял попытки расправиться с российскими военными.
"Если бы у меня десятая часть того, что у нас было на начало 2019 года, я бы в крови российские войска попробовал бы утопить в Крыму, скинуть их в Чёрное море", - сказал он в интервью украинской журналистке Янине Соколовой.
"Когда опять забыл принять таблетки", - ёмко прокомментировали слова Турчинова администраторы Telegram-канала "Расстрельный".
Ранее Турчинов рассказал, почему Украина не объявила ещё войну России. Причина на самом деле очень прозаична и понятна.
"Многие путают объявление войны и военное положение, - сказал он. - К сожалению, мы и до сих пор не можем объявить войну ядерному государству".
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