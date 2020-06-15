"Забыл принять таблетки": Турчинов пригрозил утопить русскую армию в крови

По словам Турчинова, если бы после вооружённого госпереворота на Украине в 2014 году у дорвавшихся к власти преступников была хотя бы 10-я часть от нынешнего состава ВСУ, то крымский вопрос мог решиться жёстким силовым сценарием. При этом Турчинов заявил, что лично бы предпринял попытки расправиться с российскими военными.

"Если бы у меня десятая часть того, что у нас было на начало 2019 года, я бы в крови российские войска попробовал бы утопить в Крыму, скинуть их в Чёрное море", - сказал он в интервью украинской журналистке Янине Соколовой.

"Когда опять забыл принять таблетки", - ёмко прокомментировали слова Турчинова администраторы Telegram-канала "Расстрельный".

Ранее Турчинов рассказал, почему Украина не объявила ещё войну России. Причина на самом деле очень прозаична и понятна.

"Многие путают объявление войны и военное положение, - сказал он. - К сожалению, мы и до сих пор не можем объявить войну ядерному государству".