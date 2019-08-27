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"Забыл подать на визу? Обвиняй Россию!": Американского сенатора поймали на вранье

27 августа 2019, 10:39  •  130 • Политика
Российские дипломаты поймали на вранье американского сенатора - оказалось, Рон Джонсон обвинял Москву во внесении его в "черный список", а сам не удосужился собрать документы, необходимые для получения визы. "Забыл подать на визу? Обвиняй Россию!" - саркастично комментируют в "Твиттере".
Сенатор США от Республиканской партии Рон Джонсон накануне выступил с заявлением, что ему было отказано в российской визе. Он должен был посетить Россию в составе парламентской делегации и встретиться с чиновниками, бизнесменами и гражданскими активистами. "К сожалению, российские чиновники продолжают играть в дипломатические игры, игнорируя мои искренние усилия", - настаивал он.
Однако, как выяснилось, пафосное заявление было основано на одной маленькой лжи: сенатор не сумел получить российскую визу, поскольку не удосужился подать в в посольство необходимые документы.
В официальном "Твиттере" российской дипломатической миссии в Вашингтоне отмечается, что сенатор Джонсон не обращался за визой в посольство и даже не сообщал о своих планах. Тем не менее, подчеркивают в посольстве, МИД РФ давно призывает американских законодателей снять любые ограничения на поездки в качестве первого шага к отмене "чёрных списков".
"Забыл подать на визу? Обвиняй Россию!" - иронизируют в комментариях пользователи соцсети.
Отметим, на сегодня американская виза является одной из самых недоступных в мире. Невозвращаемый консульский сбор за подачу документов составляет 160 долларов (почти 11 тысяч рублей), анкета содержит 11 разделов, к ней требуется приложить документы, касающиеся работы или учёбы, воинской службы, поездок в другие страны, сведений о ближайших родственниках. В 2018 году сообщалось, что количество отказов в предоставлении американских виз гражданам России выросло на 50% по сравнению с предыдущим годом, тенденция сохраняется последние несколько лет.
Фото: твиттер/Российское посольство в США

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