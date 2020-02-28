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"Забыл, что Турция все 16 раз получала по щам": Советник Эрдогана пообещал расправиться с Россией
28 февраля 2020, 13:39 • 96 • Политика
Советник Реджепа Эрдогана пообещал расправиться с Россией и, мало того, "расчленить её изнутри". "Мы боролись с Россией 16 раз в прошлом и мы сделаем это снова", - заявил Месут Хакки. "Видно, дядя забыл, что Турция из 16 раз по щам получала все 16 раз", - сразу же напомнили ему в Сети.
Советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки в эфире телеканала A-Haber пообещал расправиться с Россией. Он отметил, что в нашей стране проживает 25 млн мусульман и она будет расчленена изнутри.
"Наша месть будет довольно ужасной", - подчеркнул он.
"Это уже прямая угроза, на что будет ответка", - считает @Tlt3OC2ElQ5f8vx.
Напомним, при атаке в сирийском Идлибе погибли 33 турецких военных. Власти страны рассматривают произошедшее как "нападение на альянс" и уже обратились за помощью к НАТО. Идут консультации руководства Турции с блоком.
Позже телеканал "Россия 24" сообщил, что турецкие военные при пособничестве боевиков активно противостоят сирийской и российской авиации в Идлибе. Эксклюзивную информацию из Сирии передал военный корреспондент Евгений Поддубный, он же сообщил, что самолёты ВВС Сирии и ВКС России раз за разом останавливают боевиков, но против них на земле активно работают - и не только террористы и так называемая умеренная оппозиция, но и турецкие инструкторы. По нашим самолётам бьют ПЗРК.
РИА ФАН в своём ежедневном отчёт о ситуации в Сирии сообщают, армия Турции и союзные силы направили к границе с Идлибом колонну тяжёлой техники. В целом же, Идлиб остаётся одной из горячих зон.
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