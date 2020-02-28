"Забыл, что Турция все 16 раз получала по щам": Советник Эрдогана пообещал расправиться с Россией

Советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки в эфире телеканала A-Haber пообещал расправиться с Россией. Он отметил, что в нашей стране проживает 25 млн мусульман и она будет расчленена изнутри.

"Мы боролись с Россией 16 раз в прошлом", - заявил он и добавил, что Турция сделает это снова.

"Наша месть будет довольно ужасной", - подчеркнул он.

"Как бы эта авантюра Эрдогана не стала последней для Турции. А то, видно, дядя забыл, что Турция из 16 раз по щам получала все 16 раз", - напоминает пользователь Twitter @SPV261181.

"Это уже прямая угроза, на что будет ответка", - считает @Tlt3OC2ElQ5f8vx.

"Он даже пискнуть не успеет, как всё закончится", - предупредил @15neQRqGrsa9IiE.

Напомним, при атаке в сирийском Идлибе погибли 33 турецких военных. Власти страны рассматривают произошедшее как "нападение на альянс" и уже обратились за помощью к НАТО. Идут консультации руководства Турции с блоком.

Позже телеканал "Россия 24" сообщил, что турецкие военные при пособничестве боевиков активно противостоят сирийской и российской авиации в Идлибе. Эксклюзивную информацию из Сирии передал военный корреспондент Евгений Поддубный, он же сообщил, что самолёты ВВС Сирии и ВКС России раз за разом останавливают боевиков, но против них на земле активно работают - и не только террористы и так называемая умеренная оппозиция, но и турецкие инструкторы. По нашим самолётам бьют ПЗРК.

РИА ФАН в своём ежедневном отчёт о ситуации в Сирии сообщают, армия Турции и союзные силы направили к границе с Идлибом колонну тяжёлой техники. В целом же, Идлиб остаётся одной из горячих зон.