"Забудьте, что такое отпуск и отдых": Кадыров эмоционально обратился к медикам

Кадыров принял участие в заседании оперативного штаба по коронавирусу. Чиновники отчитались о ситуации в Чечне после праздника Ураза-Байрам. После этого слово взял сам глава республики.

"Я прошу, призываю всех, начиная с себя, заканчивая медсестрой и врачом, чтобы они забыли, что такое отпуск и отдых", - произнёс он.

Кадыров назвал текущую обстановку не работой, а мобилизацией. И делать максимум сейчас - долг каждого гражданина. Если понимания этого "нет в душе и сердце, он должен покинуть команду".

Глава Чечни назвал нынешнюю ситуацию "всё равно что войной". Коронавирус является невидимым и крайне опасным врагом. Именно поэтому у медиков, полиции, росгвардейцев и всех, кто задействован в борьбе, не должно быть ни отпусков, ни прогулов.