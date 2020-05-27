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"Забудьте, что такое отпуск и отдых": Кадыров эмоционально обратился к медикам

27 мая 2020, 11:55  •  74 • Политика
Глава Чечни Рамзан Кадыров эмоционально обратился к медикам. Он назвал коронавирус невидимым и очень опасным врагом. "Забудьте, что такое отпуск и отдых", - попросил Кадыров.
Кадыров принял участие в заседании оперативного штаба по коронавирусу. Чиновники отчитались о ситуации в Чечне после праздника Ураза-Байрам. После этого слово взял сам глава республики.
"Я прошу, призываю всех, начиная с себя, заканчивая медсестрой и врачом, чтобы они забыли, что такое отпуск и отдых", - произнёс он.
Кадыров назвал текущую обстановку не работой, а мобилизацией. И делать максимум сейчас - долг каждого гражданина. Если понимания этого "нет в душе и сердце, он должен покинуть команду".
Глава Чечни назвал нынешнюю ситуацию "всё равно что войной". Коронавирус является невидимым и крайне опасным врагом. Именно поэтому у медиков, полиции, росгвардейцев и всех, кто задействован в борьбе, не должно быть ни отпусков, ни прогулов.

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