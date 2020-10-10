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"Забросать камнями": Депутат Рады отважно сказал очевидное о русской вакцине
10 октября 2020, 17:20 • 140 • Политика
Депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Александр Качура сказал очевидное о созданной в России вакцине от COVID-19. Он не испугался мнения коллег, озвучивая непопулярное на Украине мнение. "Часть фракции может забросать камнями", - произнёс политик.
Качура в эфире телеканала NewsOne подчеркнул главный приоритет для государства и чиновников.
"Я сейчас, наверное, скажу то, за что меня часть фракции "Слуга народа" может забросать камнями, но я считаю, что главным приоритетом для государства и для каждого чиновника должно быть в первую очередь здоровье и жизнь граждан", - произнёс он.
Депутат убеждён: президент обязан обеспечить закупку российской вакцины, если она окажется эффективной. Он посоветовал принимать взвешенные решения, потому что "Спутник V" - это возможность спасти жизни многих украинцев. По мнению Качуры, в приобретении вакцины у России нет ничего особенного, ведь Киев у РФ покупает ТВЭЛ, газ и электрическую энергию.
Ранее глава политического совета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук попросил президента России подумать о поставках "Спутника V" на Украину. Владимир Путин заявил, что на это должны дать добро украинские специалисты, а также от Киева требуется официальный запрос.
По словам Медведчука, он уже испытал на себе российскую вакцину от COVID-19, однако Владимир Зеленский ему не поверил. Украинский лидер считает, что необходимо дождаться "настоящей вакцины" от стран Евросоюза.
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