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"Забирают паспорта и бросают в пекло": Британский медик рассказал как ВСУ поступают с иностранцами
17 марта 2022, 21:15 • 103 • Политика
Британский медик рассказал, как ВСУ поступают с иностранцами, которые приезжают воевать на Украину. По его словам, украинцы просто забирают паспорта, а потом бросают новобранцев в самое пекло.
Об этом рассказал медик-стрелок Карл Вельш в интервью газете The Telegraph. Он отметил, что прибыл на Украину не как боец, а как военный медик, чтобы оказывать помощь раненым. Однако у украинских военных были на него другие планы.
- отметил Вельш.
Британец подчеркнул, что никто ни разу не предупреждал добровольцев о том, что на месте им предстоит подписать контракт на год и сдать паспорта. Родственники некоторых погибших наёмников до сих пор не знают о смерти своих близких, так как новобранцам не давали анкету, где надо было указать ближайших родных.
Ранее британский наёмник записал видео, в котором призвал всех иностранных "солдат удачи" не верить украинской пропаганде и не ехать в эту страну. Он заявил, что ВСУ забрасывают иностранцев в Киев, а в случае неповиновения угрожают стрелять в спину.
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