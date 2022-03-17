Британский медик рассказал, как ВСУ поступают с иностранцами, которые приезжают воевать на Украину. По его словам, украинцы просто забирают паспорта, а потом бросают новобранцев в самое пекло.

Об этом рассказал медик-стрелок Карл Вельш в интервью газете The Telegraph. Он отметил, что прибыл на Украину не как боец, а как военный медик, чтобы оказывать помощь раненым. Однако у украинских военных были на него другие планы.

Украинцы хотели отобрать у нас паспорта, подписать контракт на год, тренировать нас в течение двух дней, и спустя ещё два дня мы должны были быть в Киеве,

- отметил Вельш.

Британец подчеркнул, что никто ни разу не предупреждал добровольцев о том, что на месте им предстоит подписать контракт на год и сдать паспорта. Родственники некоторых погибших наёмников до сих пор не знают о смерти своих близких, так как новобранцам не давали анкету, где надо было указать ближайших родных.

Ранее британский наёмник записал видео, в котором призвал всех иностранных "солдат удачи" не верить украинской пропаганде и не ехать в эту страну. Он заявил, что ВСУ забрасывают иностранцев в Киев, а в случае неповиновения угрожают стрелять в спину.