"Забирайте даром!": На Украине попросили убежища для Навального

Кушнир на своей странице в Facebook выступила в поддержку Навального в истории с оскорблением ветерана Великой Отечественной войны. Она возмутилась тем, что в Кремле "придрались" к словам блогера о ветеране.

"Между прочим, лидеру российской оппозиции (между прочим, украинцу по национальности) грозит реальная статья!" - написала она.

По её словам, "былые заслуги ветерана не извиняют такие поступки, как агитация за путинскую Конституцию".

"Поэтому на самом деле под словами Навального готовы подписаться миллионы настоящих патриотов в России и на Украине", - отметила она и добавила, что украинские националисты поддерживают Навального в его высказывании и ждут его в "нашей свободной стране".

"А властям нашей страны стоит задуматься, чтобы предоставить ему политическое убежище", - обратилась она к Киеву.

Военкор Александр Коц в свою очередь отметил, что здравый смысл в высказываниях Кушнир содержится в двух последних абзацах, где она говорит про поддержку Навального украинскими националистами и просит для него политического убежища на Украине.

"Отличная реклама! Забирайте даром!" - одобрил инициативу Коц в своём Telegram-канале.

В конце мая появился видеоролик, где люди говорят о своём отношении к поправкам в Конституцию. 2 июня блогер Алексей Навальный использовал это видео в одной из своих программ. Комментируя увиденное, он назвал 93-летнего фронтовика Игната Артёменко и других снявшихся в видео предателями.

15 июня Следственный комитет возбудил уголовное дело о клевете. Навальному грозит штраф или обязательные работы.