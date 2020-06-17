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"Забирайте даром!": На Украине попросили убежища для Навального

17 июня 2020, 17:00  •  29 • Политика
Украинский политолог Светлана Кушнир призвала официальный Киев укрыть блогера Алексея Навального в "свободной стране", то есть на Украине. "Забирайте даром!" - обрадовался военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц.
Кушнир на своей странице в Facebook выступила в поддержку Навального в истории с оскорблением ветерана Великой Отечественной войны. Она возмутилась тем, что в Кремле "придрались" к словам блогера о ветеране.
"Между прочим, лидеру российской оппозиции (между прочим, украинцу по национальности) грозит реальная статья!" - написала она.
По её словам, "былые заслуги ветерана не извиняют такие поступки, как агитация за путинскую Конституцию".
"Поэтому на самом деле под словами Навального готовы подписаться миллионы настоящих патриотов в России и на Украине", - отметила она и добавила, что украинские националисты поддерживают Навального в его высказывании и ждут его в "нашей свободной стране".
"А властям нашей страны стоит задуматься, чтобы предоставить ему политическое убежище", - обратилась она к Киеву.
Военкор Александр Коц в свою очередь отметил, что здравый смысл в высказываниях Кушнир содержится в двух последних абзацах, где она говорит про поддержку Навального украинскими националистами и просит для него политического убежища на Украине.
"Отличная реклама! Забирайте даром!" - одобрил инициативу Коц в своём Telegram-канале.
В конце мая появился видеоролик, где люди говорят о своём отношении к поправкам в Конституцию. 2 июня блогер Алексей Навальный использовал это видео в одной из своих программ. Комментируя увиденное, он назвал 93-летнего фронтовика Игната Артёменко и других снявшихся в видео предателями.
15 июня Следственный комитет возбудил уголовное дело о клевете. Навальному грозит штраф или обязательные работы.

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