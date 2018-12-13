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"Заберут в СБУ и будут пытать": Русская журналистка рассказала о запуганных военным положением украинцах

13 декабря 2018, 08:09  •  50 • В мире
Журналист Василиса Николаева проехала по Украине и своими глазами увидела, как здесь живут на военном положении, сообщает "Русская весна". По словам автора, она перед приездом в Киев наводила справки у украинских знакомых, как ей получить приглашение в Незалежную, однако ее приятели, как один, отказывались ей оформлять документ. "Я выписывать не пойду, даже не проси. Еще узнают, что ты журналист, заберут в СБУ и будут пытать…" - привела она объяснение одного приятеля с Украины.
Журналистка Василиса Николаева на собственном опыте узнала, как живут украинцы в условиях военного положения. Она отправилась в Киев на поезде. Вагоны в большинстве своем были полупустыми.
При этом, как пишет автор, мужчин, едущих на Украину, мало. Многие боятся не пройти через "сито допросов" на границе.
Во время своей поездки журналист от попутчиков узнала, что украинцы во время военного положения действительно стали скупать гречку. Боялись, что начнется война.
Боятся живущие в Незалежной не только войны, но и интереса со стороны силовых структур.
Николаева описала, как попыталась получить частное приглашение от украинских знакомых. Но все, как один, отказывались помогать российскому журналисту.
"Да, у нас не ввели военный стан. Но тебе нужно приглашение от украинского гражданина. И не просто бумажка, а оригинал, заверенный нотариусом. Такое у тебя есть? Нет? Не пустят тогда. Я выписывать не пойду, даже не проси. Еще узнают, что ты журналист, заберут в СБУ и будут пытать…" - приводит автор ответ своего знакомого.
Впрочем, несмотря на страхи, проход через границу для корреспондента оказался беспроблемным, пишет "Русская весна".
Однако, уже приехав в Киев, корреспондент почувствовала общее настроение - царящее вокруг Незалежной ожидание войны. По ее словам, по всем телеканалам вещал украинский лидер Петр Порошенко, который повторял раз за разом, что Россия якобы готовит атаку на Украину.
"После просмотра новостей мне самой захотелось пойти закупаться солью, спичками, консервами, ибо завтра война", - с горечью резюмирует корреспондент.

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