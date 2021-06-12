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"Заберите обратно!" Мир устаёт от Украины. А Россия предупреждала
12 июня 2021, 21:40 • 130 • Политика
Бывший помощник президента России Владислав Сурков в беседе с военкором Семёном Пеговым рассказал о предупреждении об Украине, которое однажды сделал в разговоре с высокопоставленным немцем. И теперь это начинает сбываться - "мир реально устаёт от Украины".
"Я думаю, Украина когда-нибудь вернётся. И вместе с Мариуполем, и вместе со Славянском, и это будет уже совсем другой разговор, - отметил бывший помощник президента России Владислав Сурков в интервью для проекта Wargonzo, беседуя с военкором Семёном Пеговым. - Ничего не потеряно! Ничего мы там не потеряли".
Политик напомнил о том, что помимо военной силы есть ещё и "так называемая мягкая". А сегодня уже "мир реально устаёт от Украины", от того, что Киев вечно попрошайничает, постоянно выражает недовольство, но при этом делать толком ничего не умеет.
Сурков рассказал об одном памятном разговоре о дальнейшей судьбе Незалежной с высокопоставленным немцем, имя которого раскрывать не стал. Во время той беседы он предупредил, что через несколько лет Россию будут просить: "Заберите, ради Бога, её (Украину) обратно".
"Это будет сто процентов, - отметил тогда Сурков. - И это уже началось".
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