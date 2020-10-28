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"Забавный тип": Обнажёнка Charlie Hebdo с Эрдоганом обернулась уголовным делом
28 октября 2020, 19:00 • 152 • Политика
Генпрокуратура Анкары возбудила уголовное дело против Charlie Hebdo. Издание опубликовало на обложке провокационную карикатуру на президента Турции, изобразив Реджепа Тайипа Эрдогана в трусах, задирающего юбку и обнажая прелести женщины.
Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo вновь выдал провокационную карикатуру, оскорбляющую мусульман. На этот раз на обложке журнала был изображён президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в трусах, задирающий подол юбки и обнажающий прелести женщины.
К карикатуре идёт приписка: "А в частной жизни Эрдоган-то забавный тип".
"В Турции назвали это продуктом ксенофобской, исламофобской и нетерпимой культурной среды, которую французское руководство, похоже, хочет для своей страны", - отметил у себя в Telegram-канале политолог и публицист Армен Гаспарян.
Однако ситуация ещё более серьёзная. Как сообщают турецкие СМИ, генпрокуратура Анкары возбудила уголовное дело против официальных лиц Charlie Hebdo.
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