"Забавный тип": Обнажёнка Charlie Hebdo с Эрдоганом обернулась уголовным делом

Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo вновь выдал провокационную карикатуру, оскорбляющую мусульман. На этот раз на обложке журнала был изображён президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в трусах, задирающий подол юбки и обнажающий прелести женщины.

К карикатуре идёт приписка: "А в частной жизни Эрдоган-то забавный тип".

"В Турции назвали это продуктом ксенофобской, исламофобской и нетерпимой культурной среды, которую французское руководство, похоже, хочет для своей страны", - отметил у себя в Telegram-канале политолог и публицист Армен Гаспарян.

Однако ситуация ещё более серьёзная. Как сообщают турецкие СМИ, генпрокуратура Анкары возбудила уголовное дело против официальных лиц Charlie Hebdo.