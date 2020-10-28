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"За Зеленским приехали три коня Апокалипсиса": Украинский журналист об итогах выборов в Незалежной

28 октября 2020, 10:45  •  179 • Политика
Украинский журналист "прислал" за Зеленским коней Апокалипсиса. "Зеленский проиграл. За ним приехали три коня Апокалипсиса: коррупция, нищета и война", - заявил Владимир Скачко.
За президентом Украины Владимиром Зеленским приехали три коня Апокалипсиса: коррупция, нищета и война. Так украинский журналист Владимир Скачко прокомментировал итоги муниципальных выборов в Незалежной.
Он отметил, что именно три озвученные им проблемы обещал победить Зеленский во время своей предвыборной кампании. Однако война в Донбассе готова вот-вот разразиться с новой силой, коррупция захлестнула вообще всё, включая "зе президента", а про нищету и говорить нечего. Достаточно вспомнить, что недавно "Нафтогаз" Украины повысил на 35% цены на свои услуги.
"Зеленский проиграл. За ним приехали три коня Апокалипсиса: коррупция, нищета и война", - цитируют Nation News слова Владимира Скачко.
Четвёртым и последним конём Апокалипсиса, по мнению журналиста, для Зеленского станет "бледная кляча". И она снесёт нынешнего президента Украины "на помойку истории".

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