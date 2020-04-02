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"За выдающиеся заслуги в деле МН17": Генпрокурор Нидерландов получил орден Оранских-Нассау и подал в отставку

02 апреля 2020, 02:35  •  35 • В мире
Генпрокурор Нидерландов Фред Вестербеке, выступавший главным обвинителем по делу о крушении МН17, был удостоен звания командора ордена Оранских-Нассау. Так были отмечены его "выдающиеся заслуги в деле расследования".
Высокую награду Вестербеке получил из рук премьер-министра Нидерландов Ферда. Церемония, проходившая во вторник, 31 марта, ровно в тот день, когда генпрокурор подал в отставку, была проведена в узком кругу из-за распространения коронавируса.
Как сообщается на официальном правительственном сайте Rijksoverheid, к награде Вестербеке был представлен по просьбам родственников жертв катастрофы MH17. Такую высокую оценку, как сообщает сайт, получили заслуги генпрокурора в расследовании дела о крушении МН17. Также орден вручен за работу в качестве государственного обвинителя в Национальной прокуратуре.
Отметим, само расследования этой катастрофы, случившейся в 2014 году, до сих пор не завершено. К тому же все судебные заседания по этому делу были отложены из-за пандемии коронавируса.
После своей отставки с поста генпрокурора Верстербеке переходит на работу в полицию Роттердама и займёт освободившееся место начальника. Таким образом, "дело о крушении МН17", над которым теперь уже бывший генпрокурор "трудился не покладая рук", осталось незавершённым. Будет ли оно доведено до конца?

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