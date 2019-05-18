"За вас никто сражаться не будет": Обидчик Скабеевой рассказал о грандиозном провале Украины в ПАСЕ

Ранее стало известно о решении Комитета министров Совета Европы, касающееся того, что государства – члены организации должны иметь право на равных условиях участвовать в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы. В первую очередь это решение касалось возвращения России. На Украине же продолжают упорствовать и уверять, что о возвращении российской делегации в ПАСЕ уже на следующей сессии говорить пока рано.

В то же время в Киеве признались, что западные партнёры от них начинают отворачиваться. Об этом, в частности, заговорил один из членов украинской делегации в ПАСЕ, депутат Борислав Береза, известный ещё и как обидчик российской журналистки Ольги Скабеевой.

В интервью изданию "Гордон" он рассказал о грандиозном провале, который Украина испытала в ПАСЕ.

"В общении с нашими западными партнерами мы услышали фразу, которая нас сильно напрягла: мол, вы сами пока не можете определиться, куда двигаетесь, нет четких сигналов о вашем векторе, - отметил Береза, - поэтому за вас никто сражаться не будет".

По его мнению, именно тогда и начали активно говорить о возвращении России в стан организации. Тем не менее Киев, как пообещал депутат, упорствовать всё же продолжит.