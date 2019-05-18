Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Террористы и оппозиция: как США планируют развалить Россию
Выступала на восьмом месяце, чтоб не потерять контракт: Американские атлетки об...
Су-57: насколько 76 лучше, чем 16?
Пока не знаем как: В ЕС ищут способы запретить въезд жителям Донбасса с русскими...
Главная / Политика

"За вас никто сражаться не будет": Обидчик Скабеевой рассказал о грандиозном провале Украины в ПАСЕ

18 мая 2019, 10:09  •  223 • Политика
Член украинской делегации в ПАСЕ, депутат Борислав Береза, известный ещё и как обидчик российской журналистки Ольги Скабеевой, рассказал о грандиозном провале, который испытала Украина в международной организации. Он отметил, что западные партнёры открыто попросили украинцев уже определиться, чего те хотят и подчеркнули: "За вас никто сражаться не будет".
Ранее стало известно о решении Комитета министров Совета Европы, касающееся того, что государства – члены организации должны иметь право на равных условиях участвовать в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы. В первую очередь это решение касалось возвращения России. На Украине же продолжают упорствовать и уверять, что о возвращении российской делегации в ПАСЕ уже на следующей сессии говорить пока рано.
В то же время в Киеве признались, что западные партнёры от них начинают отворачиваться. Об этом, в частности, заговорил один из членов украинской делегации в ПАСЕ, депутат Борислав Береза, известный ещё и как обидчик российской журналистки Ольги Скабеевой.
В интервью изданию "Гордон" он рассказал о грандиозном провале, который Украина испытала в ПАСЕ.
"В общении с нашими западными партнерами мы услышали фразу, которая нас сильно напрягла: мол, вы сами пока не можете определиться, куда двигаетесь, нет четких сигналов о вашем векторе, - отметил Береза, - поэтому за вас никто сражаться не будет".
По его мнению, именно тогда и начали активно говорить о возвращении России в стан организации. Тем не менее Киев, как пообещал депутат, упорствовать всё же продолжит.
"Несмотря ни на что, украинская делегация продолжает войну", - резюмировал парламентарий.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



223
Источник
Похожие новости
18 мая 2019, 03:39
Подпишет в день инаугурации: В Сеть слили подготовленный командой Зеленского документ о роспуске Рады - СМИ
17 мая 2019, 21:09
"Считаю честью": Командир чеченского отряда Росгвардии о включении в санкционный список США
17 мая 2019, 11:24
Санкций мало? Госдеп США снова вспомнил о деле Магнитского
18 мая 2019, 00:24
"Президент - клоун! Я точно смотреть буду!": Зеленскому ответили на "народное" приглашение на инаугурацию
18 мая 2019, 03:39
Закупят на 14 миллионов: Россия накормит венесуэльских военных сухпайками
17 мая 2019, 21:09
Уральский сепаратизм поднял голову в Екатеринбурге: Лурье об опасности сторонников Навального и "Уральской республики"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 мая 2019, 23:24
«Ограничить возможности для Зеленского»: Порошенко подписал закон о государственном языке
12 мая 2019, 17:24
«Кружат самолеты»: кто взорвал танкеры в Эмиратах
17 мая 2019, 08:09
Помпео сделал неожиданное признание после переговоров с Путиным: "Мы спасли жизни русских"
16 мая 2019, 15:39
В МИД Венгрии оценили подписанный Порошенко закон о государственном языке
15 мая 2019, 04:09
"Он уже мёртв": В США решили судьбу ковёрщика, из-за которого запнулся Путин
13 мая 2019, 19:09
В Раду внесли новое постановление с датой инаугурации Зеленского
14 мая 2019, 05:09
Советник Зеленского осадил Климкина, угрожающего Европе выходом из Минских соглашений
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.