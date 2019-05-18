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"За вас никто сражаться не будет": Обидчик Скабеевой рассказал о грандиозном провале Украины в ПАСЕ
18 мая 2019, 10:09 • 223 • Политика
Член украинской делегации в ПАСЕ, депутат Борислав Береза, известный ещё и как обидчик российской журналистки Ольги Скабеевой, рассказал о грандиозном провале, который испытала Украина в международной организации. Он отметил, что западные партнёры открыто попросили украинцев уже определиться, чего те хотят и подчеркнули: "За вас никто сражаться не будет".
Ранее стало известно о решении Комитета министров Совета Европы, касающееся того, что государства – члены организации должны иметь право на равных условиях участвовать в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы. В первую очередь это решение касалось возвращения России. На Украине же продолжают упорствовать и уверять, что о возвращении российской делегации в ПАСЕ уже на следующей сессии говорить пока рано.
В то же время в Киеве признались, что западные партнёры от них начинают отворачиваться. Об этом, в частности, заговорил один из членов украинской делегации в ПАСЕ, депутат Борислав Береза, известный ещё и как обидчик российской журналистки Ольги Скабеевой.
В интервью изданию "Гордон" он рассказал о грандиозном провале, который Украина испытала в ПАСЕ.
По его мнению, именно тогда и начали активно говорить о возвращении России в стан организации. Тем не менее Киев, как пообещал депутат, упорствовать всё же продолжит.
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