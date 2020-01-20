"За трусость будут бить все": Витязева объяснила, почему Израиль не дал Зеленскому слова на форуме по холокосту

Владимиру Зеленскому отказали в выступлении на форуме памяти жертв холокоста, который пройдёт в Израиле и будет посвящён 75-летию освобождения нацистского лагеря Аушвиц.

Президент Украины рассказал об этом в своём интервью The Times of Israel. Он подчеркнул, что Украину не пригласили выступать. "В любом случае я буду присутствовать на этой церемонии", - уточнил Зеленский. Он добавил: так как каждый четвёртый еврей, погибший в результате холокоста, был уроженцем Украины, его выступление с речью на форуме было бы логичным и справедливым.

Всемирный форум памяти жертв холокоста пройдёт в Израиле 22 - 23 января на территории мемориала "Яд Вашем".

Посетить форум отказался президент Польши Анджей Дуда. Ему организаторы так же, как и Зеленскому, не дали права выступить. Однако ряд СМИ высказали предположение, что Дуда не приедет по той причине, что на форуме будет Владимир Путин, который должен стать там "главным гостем".

На ситуацию, связанную с Зеленским, отреагировала известный российский журналист Юлия Витязева. В своём Telegram-канале она написала: "Зеленский - трус. И за его трусость его будут бить все. И нацики, и адекватные".

За поездку в Израиль, отметила Витязева, Зеленского уже осудили. И сделали это, по словам журналиста, "именно те, кого он выгораживает, говоря, что антисемитизма на Украине нет". Журналист добавила: "Они и дальше будут его пинать, параллельно оскверняя еврейские памятники и кладбища и чествуя на госуровне тех, кто тысячами истреблял евреев в годы Великой Отечественной".

А "еврей Вова", подчеркнула автор высказывания, "и дальше будет мямлить о том, что лично у него нет никаких проблем, стыдливо обходя стороной щекотливые для него темы".

Пользователи Сети поддержали:

"Молодцы. Израиль иногда поражает своей принципиальностью" (Яровитеч).

"Правильно. Зачем давать слово президенту фашистского государства?" (Анатолий).

"Зелёный ишшо, рано выступать" (без подписи).