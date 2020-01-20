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"За трусость будут бить все": Витязева объяснила, почему Израиль не дал Зеленскому слова на форуме по холокосту

20 января 2020, 16:09  •  197 • Политика
Президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали в праве выступить на форуме памяти жертв холокоста в Израиле. Он пожаловался на это в интервью The Times of Israel. Известный российский журналист Юлия Витязева прокомментировала: "Зеленский - трус. И за его трусость его будут бить все. И нацики, и адекватные".
Владимиру Зеленскому отказали в выступлении на форуме памяти жертв холокоста, который пройдёт в Израиле и будет посвящён 75-летию освобождения нацистского лагеря Аушвиц.
Президент Украины рассказал об этом в своём интервью The Times of Israel. Он подчеркнул, что Украину не пригласили выступать. "В любом случае я буду присутствовать на этой церемонии", - уточнил Зеленский. Он добавил: так как каждый четвёртый еврей, погибший в результате холокоста, был уроженцем Украины, его выступление с речью на форуме было бы логичным и справедливым.
Всемирный форум памяти жертв холокоста пройдёт в Израиле 22 - 23 января на территории мемориала "Яд Вашем".
Посетить форум отказался президент Польши Анджей Дуда. Ему организаторы так же, как и Зеленскому, не дали права выступить. Однако ряд СМИ высказали предположение, что Дуда не приедет по той причине, что на форуме будет Владимир Путин, который должен стать там "главным гостем".
На ситуацию, связанную с Зеленским, отреагировала известный российский журналист Юлия Витязева. В своём Telegram-канале она написала: "Зеленский - трус. И за его трусость его будут бить все. И нацики, и адекватные".
За поездку в Израиль, отметила Витязева, Зеленского уже осудили. И сделали это, по словам журналиста, "именно те, кого он выгораживает, говоря, что антисемитизма на Украине нет". Журналист добавила: "Они и дальше будут его пинать, параллельно оскверняя еврейские памятники и кладбища и чествуя на госуровне тех, кто тысячами истреблял евреев в годы Великой Отечественной".
А "еврей Вова", подчеркнула автор высказывания, "и дальше будет мямлить о том, что лично у него нет никаких проблем, стыдливо обходя стороной щекотливые для него темы".
Пользователи Сети поддержали:
"Молодцы. Израиль иногда поражает своей принципиальностью" (Яровитеч).
"Правильно. Зачем давать слово президенту фашистского государства?" (Анатолий).
"Зелёный ишшо, рано выступать" (без подписи).

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