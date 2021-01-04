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"За свои речи давно бы сел в Европе": Норкин внезапно объяснился за ненавистника России
04 января 2021, 18:50 • 37 • Политика
Телеведущий Андрей Норкин внезапно объяснился за ненавистника России Александра Сытина. Он отметил, что тот "за свои речи давно бы сел в Европе".
Отвечая на вопросы телезрителей, Норкин высказался о скандалисте и русофобе Сытине. В частности, один из телезрителей поинтересовался причинами его ярой русофобии.
Норкин отметил, что считает Сытина русофобом - тот никогда этого не скрывал и открыто об этом говорил.
"У него, насколько я понимаю, очень серьёзная обида на многое из того, что с ним происходило в жизни", - отметил Норкин.
Телеведущий отметил, что появление такого персонажа, как Сытин, на федеральных каналах ещё раз говорит о свободе слова в стране и отсутствии цензуры. Норкин добавил, что Сытин, вероятно, осознаёт преимущества жизни в России, так как на Западе давно бы лишился свободы за подобные высказывания.
Норкин добавил, что сам Сытин "неоднократно говорил, что за свои речи давно сидел бы в тюрьме в любой европейской стране, но не в России".
"А в Европу он ехать не собирается", - резюмировал он.
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