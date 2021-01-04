"За свои речи давно бы сел в Европе": Норкин внезапно объяснился за ненавистника России

Отвечая на вопросы телезрителей, Норкин высказался о скандалисте и русофобе Сытине. В частности, один из телезрителей поинтересовался причинами его ярой русофобии.

Норкин отметил, что считает Сытина русофобом - тот никогда этого не скрывал и открыто об этом говорил.

"У него, насколько я понимаю, очень серьёзная обида на многое из того, что с ним происходило в жизни", - отметил Норкин.

Телеведущий отметил, что появление такого персонажа, как Сытин, на федеральных каналах ещё раз говорит о свободе слова в стране и отсутствии цензуры. Норкин добавил, что Сытин, вероятно, осознаёт преимущества жизни в России, так как на Западе давно бы лишился свободы за подобные высказывания.

Норкин добавил, что сам Сытин "неоднократно говорил, что за свои речи давно сидел бы в тюрьме в любой европейской стране, но не в России".

"А в Европу он ехать не собирается", - резюмировал он.