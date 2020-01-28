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"За свободу Польши заплатили 600 тысячами жизней": Посольство России в Берлине ответило на требования Качиньского
28 января 2020, 16:09 • 18 • В мире
Ярослав Качиньский считает, что Россия "обязана заплатить компенсацию" Варшаве за "ущерб", якобы нанесённый во время Второй мировой войны. "За свободу Польши заплачено 600 тысячами жизней солдат Советской армии", - ответили в посольстве России в Берлине.
В интервью немецкому таблоиду Bild лидер польской правящей партии "Право и справедливость" заявил, что не только Германия, но и Россия "должна платить" Польше и "принять ответственность" за ущерб, нанесённый в годы Второй мировой войны.
Заявление Качиньского прокомментировало посольство России в Берлине. Соответствующее заявление было опубликовано на странице дипмиссии в Facebook.
В публикации представители посольства России в Германии также напомнили, что весь мир отмечает 75-летие освобождения узников Освенцима, вспоминая и о трагедии холокоста, и подвиге советских солдат.
Напомним, с требованиями о "компенсации за Вторую мировую войну" Польша неоднократно обращалась и к Германии. Видимо, поэтому в своём интервью немецкому таблоиду Качиньский заявил следующее:
Между тем Берлин, в адрес которого Качиньский рассыпался в комплементах, на попытки Варшавы стребовать репарации однозначно отвечает: "Забудьте". Тем не менее аппетиты у поляков растут с каждым годом. На текущий момент "окончательный счёт" - почти миллиард долларов. "Мы являемся жертвами, которым ущерб никак ещё не был возмещён", - уверяет польское руководство.
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