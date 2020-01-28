"За свободу Польши заплатили 600 тысячами жизней": Посольство России в Берлине ответило на требования Качиньского

В интервью немецкому таблоиду Bild лидер польской правящей партии "Право и справедливость" заявил, что не только Германия, но и Россия "должна платить" Польше и "принять ответственность" за ущерб, нанесённый в годы Второй мировой войны.

Заявление Качиньского прокомментировало посольство России в Берлине. Соответствующее заявление было опубликовано на странице дипмиссии в Facebook.

"Напоминаем, что наша страна уже заплатила жизнями 600 тысяч бойцов Советской армии. Только благодаря этому Польша сегодня существует как государство", - заявили дипломаты.

В публикации представители посольства России в Германии также напомнили, что весь мир отмечает 75-летие освобождения узников Освенцима, вспоминая и о трагедии холокоста, и подвиге советских солдат.

"Но только у польских властей своя история", - заключили в посольстве.

Напомним, с требованиями о "компенсации за Вторую мировую войну" Польша неоднократно обращалась и к Германии. Видимо, поэтому в своём интервью немецкому таблоиду Качиньский заявил следующее:

"Германию и Россию нельзя сравнить. В Берлине сидит демократически избранное правительство, там действуют закон и мораль. О России предположить такого нельзя. Вы правы: Россия тоже должна платить. Но я не верю, что наше поколение доживёт ещё до того, что Москва примет свою ответственность".

Между тем Берлин, в адрес которого Качиньский рассыпался в комплементах, на попытки Варшавы стребовать репарации однозначно отвечает: "Забудьте". Тем не менее аппетиты у поляков растут с каждым годом. На текущий момент "окончательный счёт" - почти миллиард долларов. "Мы являемся жертвами, которым ущерб никак ещё не был возмещён", - уверяет польское руководство.