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"За свободу Польши заплатили 600 тысячами жизней": Посольство России в Берлине ответило на требования Качиньского

28 января 2020, 16:09  •  18 • В мире
Ярослав Качиньский считает, что Россия "обязана заплатить компенсацию" Варшаве за "ущерб", якобы нанесённый во время Второй мировой войны. "За свободу Польши заплачено 600 тысячами жизней солдат Советской армии", - ответили в посольстве России в Берлине.
В интервью немецкому таблоиду Bild лидер польской правящей партии "Право и справедливость" заявил, что не только Германия, но и Россия "должна платить" Польше и "принять ответственность" за ущерб, нанесённый в годы Второй мировой войны.
Заявление Качиньского прокомментировало посольство России в Берлине. Соответствующее заявление было опубликовано на странице дипмиссии в Facebook.
"Напоминаем, что наша страна уже заплатила жизнями 600 тысяч бойцов Советской армии. Только благодаря этому Польша сегодня существует как государство", - заявили дипломаты.
В публикации представители посольства России в Германии также напомнили, что весь мир отмечает 75-летие освобождения узников Освенцима, вспоминая и о трагедии холокоста, и подвиге советских солдат.
"Но только у польских властей своя история", - заключили в посольстве.
Напомним, с требованиями о "компенсации за Вторую мировую войну" Польша неоднократно обращалась и к Германии. Видимо, поэтому в своём интервью немецкому таблоиду Качиньский заявил следующее:
"Германию и Россию нельзя сравнить. В Берлине сидит демократически избранное правительство, там действуют закон и мораль. О России предположить такого нельзя. Вы правы: Россия тоже должна платить. Но я не верю, что наше поколение доживёт ещё до того, что Москва примет свою ответственность".
Между тем Берлин, в адрес которого Качиньский рассыпался в комплементах, на попытки Варшавы стребовать репарации однозначно отвечает: "Забудьте". Тем не менее аппетиты у поляков растут с каждым годом. На текущий момент "окончательный счёт" - почти миллиард долларов. "Мы являемся жертвами, которым ущерб никак ещё не был возмещён", - уверяет польское руководство.

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