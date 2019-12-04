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"За свободу Каддафи от головы": Трамп вскрыл карты и напомнил истинную цель НАТО - Малофеев

04 декабря 2019, 09:54  •  134 • Политика
Заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора Константин Малофеев в эфире программы "Время покажет" на Первом канале высказался по поводу заочного пока диалога двух лидеров - Дональда Трампа и Эммануэля Макрона. Фраза последнего о том, что у НАТО умер мозг, уже стала мемом. Американский же лидер, по мнению Малофеева, в своей привычной манере выдал правду-матку, напомнив, для чего и кем создавался альянс. По словам заместителя главы Всемирного Русского Народного Собора, члены НАТО вовсе не за свободу и демократию, а за "свободу Каддафи от головы".
Ведущий "Время покажет" Артём Шейнин в эфире очередного выпуска программы задал вопрос: является ли американский лидер Дональд Трамп интересантом русской угрозы?
Ему ответил заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора Константин Малофеев, отметив, что у США и Европы совсем разный взгляд на мир.
"Европейские страны, которые за свободу и демократию, они понимают - тем более их элиты - они понимают, что они оккупированы. И когда оккупант ещё требует денег, это вызывает оторопь. Немцы говорят: "Как это, у вас здесь 80 тысяч вооружённых американцев на нашей территории, и вы ещё нас просите им оплатить сухпаёк. Ну имейте совесть". Американцы говорят: "Не, это бизнес, это мы вам послали этих замечательных ребят, чтобы они у вас там работали и рисковали по пути к пивной, на дискотеку. Мало ли чего случится". Поэтому у них просто разные взгляды на мир", - поясняет Малофеев.
Он считает, что стороны пока не могут договориться, и так будет до тех пор, пока одни считают, что они оккупированы, а другие - что они добровольно пришли на чужую территорию 70 лет назад.
"Макрон говорит в известном своём интервью, он вбросил этот мем, что мозг НАТО умер, а Трамп, который приезжает туда сегодня и с минуты на минуту начинает с Макроном встречаться, ему пока заочно отвечает. О чём этот пока заочный диалог?" - задаёт вопрос ведущий.
По словам Малофеева, Трамп как политик нового типа, который режет правду-матку, просто вскрыл все карты и показал, для чего существует НАТО.

"НАТО, собственно говоря, это прикрышка американской агрессивной политики. Всем понятно, кто действительно управляет в НАТО, там нет никаких стран, которые помогают принимать решения. Американское командование, американский ВПК поставляют туда свою продукцию", - говорит Малофеев.

"Он здесь, чтобы защищать свободу и демократию", - замечает Шейнин.

"Конечно, - соглашается Малофеев. - Но только за последние 30 лет все войны в мире развязывались с помощью стран НАТО или напрямую Америкой. Вспомните 1999-й, который только что был озвучен, в Югославии, 2003-й, в Ираке в связи со стиральным порошком, 2011-й, против Каддафи, когда они благополучную страну окунули в кровавый хаос. Всё это было НАТО, всё это была Америка".

"Но это всё тоже было за свободу. Правда, со свободой не очень получилось, но это всё было за свободу", - иронизирует ведущий.

"За свободу Каддафи от головы это было. Поэтому президент Владимир Путин совершенно прав, мы имеем дело с агрессором. Поэтому президент Путин говорит: мы знаем, что НАТО представляет для России угрозу, потому что НАТО - агрессор, и каждые два года мы наблюдаем какие-то активные военные действия. Мы наблюдаем убийства в разных странах мира со стороны стран альянса и непосредственно США. А когда Столтенберг говорит, что он не видит угрозы со стороны России, но потом добавляет, что всё-таки видит, то это лишь означает, что Россия не агрессор. В этом разница. Они агрессор, а мы нет. Вот об этом напомнил Трамп, напомнив Макрону, что, в общем-то, либо ты вместе с нами, либо мы против тебя", - заключил Малофеев.

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