"За секунду": В США аллигатор утащил питбуля на глазах у хозяйки

Инцидент случился во Флориде. В этом американском штате много аллигаторов, частенько они умудряются даже заползать в палисадники. Нередки случаи, когда рептилии не прочь съесть домашнее животное.

На этот раз не повезло 45-киллограммовому питбулю по кличке Танк. Он и его хозяйка прогуливались у пруда, как аллигатор выскочил неожиданно из воды, набросился на пса и утащил его.

"Все произошло буквально за секунду", - рассказывают очевидцы.

Ранее Nation News передавало, что в Сеть выложили видео, на котором гигантские ракообразные пожирают мертвого аллигатора.