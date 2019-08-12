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"За секунду": В США аллигатор утащил питбуля на глазах у хозяйки

12 августа 2019, 16:24  •  143 • В мире
Аллигатор проглотил 45-килограммового питбуля на глазах у хозяйки в США. По словам очевидцев, все произошло быстро, буквально "за секунду".
Инцидент случился во Флориде. В этом американском штате много аллигаторов, частенько они умудряются даже заползать в палисадники. Нередки случаи, когда рептилии не прочь съесть домашнее животное.
На этот раз не повезло 45-киллограммовому питбулю по кличке Танк. Он и его хозяйка прогуливались у пруда, как аллигатор выскочил неожиданно из воды, набросился на пса и утащил его.
"Все произошло буквально за секунду", - рассказывают очевидцы.
Ранее Nation News передавало, что в Сеть выложили видео, на котором гигантские ракообразные пожирают мертвого аллигатора.

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