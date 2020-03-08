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"За русский язык я умру": Прямой речью защитника Донбасса поделилась Марина Ахмедова
08 марта 2020, 06:35 • 114 • Политика
Заместитель главного редактора журнала "Русский Репортёр" Марина Ахмедова поделилась в личном телеграм-канале репликами из разговора с одним из защитников Донбасса. Беседа, по словам Ахмедовой, случилась в 2014 году. Один ополченец сказал: "За русский язык я умру". Мужчине было около 60 лет.
"В руках была винтовка. Стоял он ещё с двумя пенсионерами на блокпосту, где - говорили - вот-вот появятся украинские танки. А я просто ехала мимо", - вспоминает Марина Ахмедова.
Журналист спросила: "Зачем умирать за русский язык?" Мужчины, казалось, и сами не знали ответа на вопрос - начали спорить, размышлять, продолжает свой рассказ Ахмедова. Кто-то говорил, что совершенно не понимает инструкции к лекарствам на украинском языке. Вспоминали другие бытовые нюансы. Пока один из собеседников не сказал:
Для себя Марина Ахмедова сделала главный вывод, выслушав реплики: "Язык - это ты".
Напомним, война на юго-востоке Украины началась после прихода к власти киевской хунты в результате государственного переворота в 2014 году. Жители Донбасса решили не подчиняться нелегитимной власти и организовали собственные республики - ДНР и ЛНР. Киев начал операцию в Донбассе, урегулировать конфликт должны были Минские соглашения, однако украинская сторона уклоняется от исполнения международных договорённостей.
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