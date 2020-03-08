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"За русский язык я умру": Прямой речью защитника Донбасса поделилась Марина Ахмедова

08 марта 2020, 06:35  •  114 • Политика
Заместитель главного редактора журнала "Русский Репортёр" Марина Ахмедова поделилась в личном телеграм-канале репликами из разговора с одним из защитников Донбасса. Беседа, по словам Ахмедовой, случилась в 2014 году. Один ополченец сказал: "За русский язык я умру". Мужчине было около 60 лет. 
"В руках была винтовка. Стоял он ещё с двумя пенсионерами на блокпосту, где - говорили - вот-вот появятся украинские танки. А я просто ехала мимо", - вспоминает Марина Ахмедова.
Журналист спросила: "Зачем умирать за русский язык?" Мужчины, казалось, и сами не знали ответа на вопрос - начали спорить, размышлять, продолжает свой рассказ Ахмедова. Кто-то говорил, что совершенно не понимает инструкции к лекарствам на украинском языке. Вспоминали другие бытовые нюансы. Пока один из собеседников не сказал:
Я думаю на русском. Первое слово моя мама сказала мне на русском. Мои родители говорили на русском. Я всё представляю на русском. И вот представьте, как мне надо себя поломать, чтобы начать говорить на другом языке. Это буду уже не я. Отказаться от русского всё равно, что отказаться от самого себя. Без русского меня всё равно не будет.
Для себя Марина Ахмедова сделала главный вывод, выслушав реплики: "Язык - это ты".
Напомним, война на юго-востоке Украины началась после прихода к власти киевской хунты в результате государственного переворота в 2014 году. Жители Донбасса решили не подчиняться нелегитимной власти и организовали собственные республики - ДНР и ЛНР. Киев начал операцию в Донбассе, урегулировать конфликт должны были Минские соглашения, однако украинская сторона уклоняется от исполнения международных договорённостей.

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