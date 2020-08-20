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"За плотно закрытыми дверьми": Кто помог Лукашенко подавить "революцию хипстеров"
20 августа 2020, 04:40 • 22 • Политика
Канцлер ФРГ Ангела Меркель через десять дней после состоявшихся в Белоруссии выборов признала, что пыталась позвонить действующему главе государства Александру Лукашенко. Но тот трубку не брал. В то же время и она, и ряд европейских политиков обратились в Кремль с целью обсудить белорусский вопрос. О том, что происходило, как говорится, "за плотно закрытыми дверьми" во время "революции хипстеров", остаётся загадкой. Но развязка этих перипетий, отмечает учредитель Царьграда Константин Малофеев, - налицо. "Лакмусовая бумажка закрытых переговоров - реакция Запада, а именно - санкции против Лукашенко", - пояснил он.
На протяжении десяти дней после состоявшихся в Белоруссии президентских выборов в СМИ гадали: чем обернутся масштабные протесты в республике - новым майданом или ситуация стабилизируется. Некоторые даже делали ставки в Сети - удержится ли Лукашенко у власти или нет. Ситуация разгоралась и на фоне заявлений европейских политиков, которые категорично высказывались не в поддержку официального Минска.
Оппозиция призывала вмешаться в ситуацию канцлера ФРГ Ангелу Меркель, и та, действительно, несколько раз звонила в Минск. Однако там трубку так и не сняли. Тогда Меркель решила достучаться до Лукашенко через Москву, обратившись к крепкому союзнику республики - России. После разговора Путин подчеркнул неприемлемость любых попыток вмешательства извне во внутренние дела республики, ведущих к дальнейшей эскалации кризиса. Ну а Лукашенко на просьбу Меркель заявил примерно то же самое. По словам пресс-секретаря белорусского лидера Натальи Эйсмонт, Лукашенко призвал Западную Европу не вмешиваться во внутренние дела страны.
О том, какие действительно шли переговоры за плотно закрытыми дверьми, известно лишь дипломатам. Понятно, что обыватель всех деталей этих обсуждений не знает. Однако, подчеркнул в эфире учредитель Царьграда Константин Малофеев, каков результат этих бесед по закрытым каналам, становится ясно по реакции Запада.
В частности, лакмусовой бумажкой, свидетельствующей о результатах, являются объявленные ЕС санкции. А ведущие партии Европарламента назвали действующего белорусского главу "персоной нон грата".
Малофеев поясняет, что и для России все эти процессы говорят о многом.
"Лукашенко должен был определиться - с Западом он или с Россией. И он определился. Раз они вводят санкции против Лукашенко, значит, он определился. Я уверен, что российское руководство ставило вопрос: если он желает поддержки, чтобы мы относились к этому (протестам. - Ред.) как к агрессии внутри Союзного государства, то это уже общий контур безопасности. Вероятно, так и произошло, что сразу становится понятно, в том числе и западным спецслужбам. И они понимают: работать и бороться с белорусским КГБ - это одно, а другое - с российским ФСБ", - подчеркнул он в эфире "Царьград.Главное".
При этом нельзя утверждать, что "революция хипстеров" - это полностью сфабрикованная история. Протесты были на волне в том числе народного недовольства. А значит, после этих событий белорусский лидер должен сделать для себя ряд выводов.
Россия ждёт республику в Союзное государство с распростёртыми объятиями, и для белорусского народа, вероятно, это будет давно желаемый выход.
"С точки зрения большой политики, я надеюсь, что Александр Григорьевич будет идти по пути сближения. С экономической же точки зрения - это совершенно другие коммунальные тарифы, цены на газ, рынок труда, рынок для продукции прекрасных молочных заводов или другой пищевой индустрии Белоруссии. У нас и сейчас уже общий рынок, но, конечно, получится совсем по-другому, потому что они встроятся в наши программы субсидий, что усилит белорусскую промышленность и отразится и на благосостоянии простых белорусов. Нам же, русским, от этого будет тоже хорошо. Мы любимую нами, качественную и дешёвую продукцию из Белоруссии сумеем получить, а в ситуации санкций, когда у нас европейские товары заменены на белорусские, это всё будет легализовано, и это будет настоящий белорусский западный для нас товар", - указал Малофеев.
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