"За него поднимут 250 рук": В партии Зеленского назвали "самого достойного кандидата" на пост спикера парламента

Об этом депутат от партии Зеленского заявил в беседе с украинским изданием Obozrevatel. Руслан Стефанчук, представлявший ранее в парламенте президента Украины, будет претендовать на должноть вице-спикера Рады.

"Я точно думаю, что будет Дмитрий Разумков. Он самый достойный кандидат. Правда, сейчас он боится сглазить, но в зале будет минимум 250 рук "за", — сказал Арахамия.

Для многих украинцев эта новость не станет сюрпризом. Дело в мто, что еще до выборов в парламент страны именно Разумкова уже называли "приоритетным" кандидатом на этот пост, учитывая тот факт, что с самого начала вся президентская избирательная кампания была не его плечах.

Напомним, досрочные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля. В Верховную раду 9 созыва прошли пять партий. Безусловным лидером стала "Слуга народа" за которую отдали свои голоса 43,16% избирателей. Таким образом партия Зеленского получила право единолично сформировать кабинет министров страны.

"Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко оказалась на втором с 13,05%. Третье место занимает партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%.