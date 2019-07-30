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"За него поднимут 250 рук": В партии Зеленского назвали "самого достойного кандидата" на пост спикера парламента
30 июля 2019, 06:39 • 89 • В мире
В "Слуге народа" решили, кого будут выдвигать на пост спикера Верховной рады нового созыва. Почти определенно можно сказать, что речь идет о главе партии Дмитрии Разумкове. "За него поднимут минимум 250 рук", - считает Давид Арахамия.
Об этом депутат от партии Зеленского заявил в беседе с украинским изданием Obozrevatel. Руслан Стефанчук, представлявший ранее в парламенте президента Украины, будет претендовать на должноть вице-спикера Рады.
Для многих украинцев эта новость не станет сюрпризом. Дело в мто, что еще до выборов в парламент страны именно Разумкова уже называли "приоритетным" кандидатом на этот пост, учитывая тот факт, что с самого начала вся президентская избирательная кампания была не его плечах.
Напомним, досрочные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля. В Верховную раду 9 созыва прошли пять партий. Безусловным лидером стала "Слуга народа" за которую отдали свои голоса 43,16% избирателей. Таким образом партия Зеленского получила право единолично сформировать кабинет министров страны.
"Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко оказалась на втором с 13,05%. Третье место занимает партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%.
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