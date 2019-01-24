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"За нарушение порядка въезда": На Украину не пустили восемь российских моряков, побывавших в Крыму

24 января 2019, 20:54  •  84 • В мире
Российские моряки, прибывшие в порт Южный рядом с Одессой, не смогли спуститься на берег: Госпогранслужба Украины запретила им въезд в страну сроком на три года.
Госпогранслужба Украины запретила восьмерым российским морякам, прибывшим в порт Южный из Испании, находящийся неподалеку от Одессы, спуститься на берег. Им всем в течение трех лет запрещен въезд на территорию Украины.
Во время проверки украинские пограничники выяснили, что граждане России в 2018 году побывали в Крыму. Тем самым они якобы нарушили "порядок въезда-выезда" в Крым, который на Украине продолжают считать своей, но "оккупированной" территорией. Из-за этого "нарушения" российским морякам было отказано в пересечении украинской государственной границы и запрещен въезд на Украину сроком на три года.
Кроме того, моряки должны будут выплатить штраф в размере 13,6 тысячи гривен, сообщает РИА Новости.

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