"За нарушение порядка въезда": На Украину не пустили восемь российских моряков, побывавших в Крыму

Российские моряки, прибывшие в порт Южный рядом с Одессой, не смогли спуститься на берег: Госпогранслужба Украины запретила им въезд в страну сроком на три года.

Госпогранслужба Украины запретила восьмерым российским морякам, прибывшим в порт Южный из Испании, находящийся неподалеку от Одессы, спуститься на берег. Им всем в течение трех лет запрещен въезд на территорию Украины.

Во время проверки украинские пограничники выяснили, что граждане России в 2018 году побывали в Крыму. Тем самым они якобы нарушили "порядок въезда-выезда" в Крым, который на Украине продолжают считать своей, но "оккупированной" территорией. Из-за этого "нарушения" российским морякам было отказано в пересечении украинской государственной границы и запрещен въезд на Украину сроком на три года.

Кроме того, моряки должны будут выплатить штраф в размере 13,6 тысячи гривен, сообщает РИА Новости.