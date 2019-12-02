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"За нами не заржавеет": Лавров оценил, могут ли отношения России и Украины наладиться после встречи Путина с Зеленским

02 декабря 2019, 15:39  •  91 • В мире
Глава МИД РФ Сергей Лавров оценил, можно ли восстановить отношения России и Украины и повлияет ли на это встреча двух президентов - Владимира Путина и Владимира Зеленского. Лавров уверен, что этот разговор будет полезен. Министр подчеркнул, что не Россия разрывала контакты. Если Киев даст понять, что заинтересован в общении, "за нами на заржавеет", - заявил Лавров. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал, что обе стороны заинтересованы в общении.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал предстоящую встречу двух президентов - Владимира Путина и Владимира Зеленского. По словам Лаврова, это будет полезно. Российская сторона хочет понять, что думает сам украинский лидер, несмотря на все "противоречивые заявления" из его офиса. Сергей Лавров считает, что во многом развитие событий зависит от Украины.
"Не мы сокращали двусторонние отношения, прерывали транспортное сообщение. Если украинская сторона, как сейчас многие эксперты в Киеве говорят, заинтересована в их возобновлении, думаю, что за нами не заржавеет", - цитирует главу российского МИД ТАСС.
Оценку предстоящей встрече дал и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что обе стороны заинтересованы в этом разговоре. Если до этого времени не удастся решить газовый вопрос, то президенты смогут обсудить его. В какой обстановке пройдёт встреча, пока не известно. Песков считает, что "антураж" не так важен, как само общение.
Мероприятие в формате "нормандской четвёрки" пройдёт в Париже в начале декабря. На нём встретятся президенты России, Германии, Франции и Украины.

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