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"За нами дело не станет": Москва дала Вашингтону время подумать о ДОН. Дипломат назвал сроки

03 мая 2021, 09:00  •  36 • Политика
Глава делегации России на переговорах в Вене, посвящённым вопросам военной безопасности и контролю над вооружениями Константин Гаврилов назвал срок, в течение которого должен решиться вопрос Договора по открытому небу (ДОН). Вашингтону дали время подумать, но недолго. "За нами дело не станет", - отметил дипломат.
По словам Гаврилова, США на раздумья дали месяц.
"Если они решат подтвердить приверженность укреплению доверия и прозрачности в военной области, за нами дело не станет", - произнёс дипломат в интервью "Известиям".
Он добавил, что Россия готова кропотливо работать, чтобы претензии с Вашингтоном и другими участниками ДОН были урегулированы.
В ближайшие дни президенту Владимиру Путину поставят проект, в котором будет прописана денонсация Договора по открытому небу. Потом документ рассмотрят палаты Федерального собрания. Лишь после этого нота о выходе из ДОН будет направлена Канаде и Венгрии – странам-депозитариям, что ознаменует начало полугодового периода, предшествующего фактическому выходу России из ДОН.
Напомним, Договор по открытому небу подразумевает право стран отправлять свои самолёты в полёт над территориями других государств-участников с разведывательной целью. Документ подписали ещё в 1992 году, но в силу он вступил лишь в 2002-м. Соединённые Штаты вышли из ДОН в конце осени прошлого года. Россия начала аналогичный процесс в январе 2021-го в ответ на такое решение Вашингтона. На данный момент Москва соблюдает все взятые на себя в рамках ДОН обязательства, так как процесс выхода из Договора не завершён.

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