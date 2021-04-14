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"За мужество и отвагу": Путин наградил пожарных, отдавших жизни при тушении "Невской мануфактуры"

14 апреля 2021, 20:20  •  76 • Политика
Путин наградил орденами Мужества пожарных, участвовавших в тушении "Невской мануфактуры". Двое из них получили награду посмертно.
Президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества четырёх пожарных, принимавших участие в тушении пожара на "Невской мануфактуре". Двое огнеборцев получили награду посмертно, сообщает пресс-служба Кремля.
Речь идёт о пожаре, который разгорелся в Санкт-Петербурге в понедельник, 12 апреля. Огонь охватил все шесть этажей производственного здания "Невской мануфактуры", которое было построено ещё в 1861 году. Площадь пожара составила порядка 25 тысяч квадратных метров. Тушение осложнялось постоянной угрозой обрушения. Пожару был присвоен высший уровень сложности.
За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях, наградить сотрудников Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий,
- говорится в указе президента России.
Награды получили лейтенант внутренней службы Антон Соколов и прапорщик внутренней службы Борис Старковский. Посмертно ордена были вручены командиру отделения пожарно-спасательной части № 64 Илье Белецкому и лейтенанту внутренней службы Константину Старцеву.

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