"За масками не видно улыбок, но они есть": Второй самолёт с гражданами России на борту покинул Ухань

Первый самолёт забрал пассажиров из изолированной столицы провинции Хубэй несколько часов назад. Перелёт в Россию занял четыре часа. Перед посадкой в самолёт всех пассажиров осмотрели военные медики, одетые в специальные защитные костюмы. Меры предосторожности – самые серьёзные.

"Второй самолёт Воздушно-космических сил России с эвакуируемыми гражданами вылетел из аэропорта Ухань Китайской Народной Республики в Российскую Федерацию. На борту российского военно-транспортного самолёта 64 человека с личными вещами", - говорится в сообщении Министерства обороны России.

Состояние всех пассажиров на борту самолёта непрерывно мониторят специалисты-вирусологи, которые сопровождают эвакуируемых граждан.

На видеозаписи, показанной в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1", российские пассажиры проходят внутрь Ил-76, специально оборудованного для такого экстренного случая, в масках. "За масками не видно улыбок, но они есть", - сказал один из молодых людей на видео.

Очевидец эвакуации граждан России из Уханя, рассказал о том, как был организован процесс. Об этом пишет телеканал "360".

По словам участника российского творческого коллектива Дениса Гунгера, в город прибыли сотрудники консульства на специальном автобусе. Они помогли собрать граждан, однако далеко не все согласились эвакуироваться. Речь идёт о коллеге мужчины по коллективу, которая не испугалась заболевания, решив дождаться нормализации обстановки.

В итоге автобус прибыл в аэропорт, где были собраны не только русские, но и китайцы, белорусы и арабы.

"Видимо, это Россия помогает их вывезти. Они сейчас находятся в аэропорту", - поведал Гунгер.

Как ранее сообщало издание Ura.ru, эвакуированных из Китая граждан России планируется поместить на карантин на территории санатория "Градостроитель" в Тюменской области. Более того, в регион прибыла главный государственный санитарный врач России Анна Попова.

"Наша главная задача - создать им комфортные условия для пребывания на все 13 дней", - поведал губернатор Тюменской области Александр Моор.