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"За масками не видно улыбок, но они есть": Второй самолёт с гражданами России на борту покинул Ухань
05 февраля 2020, 19:09 • 44 • В мире
Из китайского город Уханя, ставшего эпицентром распространения нового штамма коронавируса, вылетел второй самолёт ВСК России. На борту Ил-76 находятся 64 человека. "За масками не видно улыбок, но они есть", - говорят российские граждане, проходя на борт самолёта.
Первый самолёт забрал пассажиров из изолированной столицы провинции Хубэй несколько часов назад. Перелёт в Россию занял четыре часа. Перед посадкой в самолёт всех пассажиров осмотрели военные медики, одетые в специальные защитные костюмы. Меры предосторожности – самые серьёзные.
"Второй самолёт Воздушно-космических сил России с эвакуируемыми гражданами вылетел из аэропорта Ухань Китайской Народной Республики в Российскую Федерацию. На борту российского военно-транспортного самолёта 64 человека с личными вещами", - говорится в сообщении Министерства обороны России.
Состояние всех пассажиров на борту самолёта непрерывно мониторят специалисты-вирусологи, которые сопровождают эвакуируемых граждан.
На видеозаписи, показанной в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1", российские пассажиры проходят внутрь Ил-76, специально оборудованного для такого экстренного случая, в масках. "За масками не видно улыбок, но они есть", - сказал один из молодых людей на видео.
Очевидец эвакуации граждан России из Уханя, рассказал о том, как был организован процесс. Об этом пишет телеканал "360".
По словам участника российского творческого коллектива Дениса Гунгера, в город прибыли сотрудники консульства на специальном автобусе. Они помогли собрать граждан, однако далеко не все согласились эвакуироваться. Речь идёт о коллеге мужчины по коллективу, которая не испугалась заболевания, решив дождаться нормализации обстановки.
В итоге автобус прибыл в аэропорт, где были собраны не только русские, но и китайцы, белорусы и арабы.
"Видимо, это Россия помогает их вывезти. Они сейчас находятся в аэропорту", - поведал Гунгер.
Как ранее сообщало издание Ura.ru, эвакуированных из Китая граждан России планируется поместить на карантин на территории санатория "Градостроитель" в Тюменской области. Более того, в регион прибыла главный государственный санитарный врач России Анна Попова.
"Наша главная задача - создать им комфортные условия для пребывания на все 13 дней", - поведал губернатор Тюменской области Александр Моор.
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