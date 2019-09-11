Эксперт отмечает, что разговоров о причинах обрушения трёх зданий было очень много. И уже найдено много фактов, которые не вписываются в официальное объяснение, что произошло естественное обрушение башен из-за возникшего пожара на этажах.

"Силовой каркас зданий ВТЦ был собран из мощных пустотелых железных балок прямоугольного сечения. И понятно, что под весом разрушенной вверху конструкции нижний пояс вертикальных балок (находящийся ближе к земле) должен был деформироваться, плющиться, обрываться по местам стыковок, скручиваться, - поясняет он. - Но совершенно не стыкуется с официальной версией то состояние некоторых колонн, которое было обнаружено на месте обрушения".

Эксперт говорит, что здание теряло свою устойчивость именно из-за таких балок, которые были искусственно обрезаны до начала обрушения здания.

"Причём эти колонны (балки) не были подвержены ни пожару, ни последующей разделке газорезчиками, разбирающими упавшие конструкции здания. Почему не были подвержены пожару? Потому что на фото показаны приземные колонны. Почему их не касалась рука газорезчика? Да потому что при разрезании стальной конструкции газорезчик всегда делает разрез по минимальному периметру, то есть перпендикулярно разрезаемому элементу. Здесь же на фото мы видим косой рез, - указывает эксперт. - И этот рез делался такой высокой температурой, что расплавленный металл потёк вниз. Далее ещё один момент. Кто работал с газорезкой, то знает, что струя горящего газа (ацетилен с кислородом) сдувает расплавленный металл внутрь разрезаемой конструкции. Здесь же расплавленный металл в большом количестве тёк по наружной поверхности балки. Если балка режется, то режется она по всему периметру. Но балка на фото имеет неоплавленный металл на своих углах".

Это действительно показывает то, что здание разрушилось из-за обрезанных заранее колонн. Антипов вспоминает, как некий человек из США, считающий себя большим специалистом в области строительства, сразу после этого ЧП дал интервью в СМИ.

"И на камеру сказал, что однозначно, что башни упали не из-за пожара. Прошло время, и этот человек, "владелец заводов, газет, пароходов", стал президентом США. И что? "За кусток, под мосток и молчок..." Оказался слаб в коленках", - отметил Антипов, отмечая, что "этот человек" больше не поднимал эту тему.