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"За Хогвартс умрём": Свержение Путина на "Эхе Москвы" закончилось поисками Дамблдора

12 мая 2021, 13:05  •  212 • Политика
В эфире "Эха Москвы" обсуждали политическое будущее России, судьбу Дня Победы, свержение Путина и... немного Гарри Поттера. Причём, общий процесс свержения закончился поисками Дамблдора. А финальной точкой программы стало заявления Дмитрия Быкова: "За Хогвартс умрём".
Весомую часть программы главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов обсуждал с писателем Дмитрием Быковым судьбу Дня Победы, вероятность новой войны России "для поднятия патриотического духа". После перешли к судьбе Алексея Навального и, в целом, оппозиции России. Дмитрий Быков посчитал, что судьба эта близится к закату. Впрочем, для него близок закат и властей России. Мысленно шатаясь из стороны в сторону, Быков приговаривал то одних, то других, используя, впрочем, огромное количество сравнений и аллегорий:
- Понимаете, воронку я чувствую, - отметил Дмитрий Быков.
- Воронку? - спросил Венедиктов.
- Да. Каждый шаг - это термин Солженицына, цугцванг. Чем дальше, тем хуже.
- У кого, - уточнил Венедиктов.
- У обеих сторон. Сейчас каждый шаг ухудшает ситуацию и близит к катастрофе, - сказал Быков.
- А что вы называете катастрофой?
- Разруху, ситуацию тотальной неуправляемости и, в конце концов, смуту, конечно, - ответил Быков.
Так, свергая то Путина, то Навального (отправляя его на покой так, чтобы ушёл раньше Владимира Ленина), собеседники перешли к обсуждения педагогического образования. Походя обсудили реформу педагогического университета. Мол, если надо будет, мы его отреформируем. А закончили... Гарри Поттеров.
- А когда понадобится за Хогвартс (по всей видимости, имелась в виду некая реформа этой школы волшебства - ред.), то будет какой-то Дамблдор? - задала вопрос журналистка, также участвовавшая в программе.
- Да! За Хогвартс умрём! - заключил Быков, после чего беседу завершили...

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