"За Хогвартс умрём": Свержение Путина на "Эхе Москвы" закончилось поисками Дамблдора

В эфире "Эха Москвы" обсуждали политическое будущее России, судьбу Дня Победы, свержение Путина и... немного Гарри Поттера. Причём, общий процесс свержения закончился поисками Дамблдора. А финальной точкой программы стало заявления Дмитрия Быкова: "За Хогвартс умрём".

Весомую часть программы главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов обсуждал с писателем Дмитрием Быковым судьбу Дня Победы, вероятность новой войны России "для поднятия патриотического духа". После перешли к судьбе Алексея Навального и, в целом, оппозиции России. Дмитрий Быков посчитал, что судьба эта близится к закату. Впрочем, для него близок закат и властей России. Мысленно шатаясь из стороны в сторону, Быков приговаривал то одних, то других, используя, впрочем, огромное количество сравнений и аллегорий:

- Понимаете, воронку я чувствую, - отметил Дмитрий Быков.

- Воронку? - спросил Венедиктов.

- Да. Каждый шаг - это термин Солженицына, цугцванг. Чем дальше, тем хуже.

- У кого, - уточнил Венедиктов.

- У обеих сторон. Сейчас каждый шаг ухудшает ситуацию и близит к катастрофе, - сказал Быков.

- А что вы называете катастрофой?

- Разруху, ситуацию тотальной неуправляемости и, в конце концов, смуту, конечно, - ответил Быков.

Так, свергая то Путина, то Навального (отправляя его на покой так, чтобы ушёл раньше Владимира Ленина), собеседники перешли к обсуждения педагогического образования. Походя обсудили реформу педагогического университета. Мол, если надо будет, мы его отреформируем. А закончили... Гарри Поттеров.

- А когда понадобится за Хогвартс (по всей видимости, имелась в виду некая реформа этой школы волшебства - ред.), то будет какой-то Дамблдор? - задала вопрос журналистка, также участвовавшая в программе.

- Да! За Хогвартс умрём! - заключил Быков, после чего беседу завершили...