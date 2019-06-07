"За гранью понимания": Судью поразил медик, убивший за время работы 85 пациентов

Суд над Хёгелем прошел в немецком городе Ольденбург. Любопытно, что его уже судили ранее, но за убийство только двух пациентов. Однако позже были эксгумированы останки 130 людей, умерших во время его дежурства, и тогда вскрылась страшная правда. Список убитых санитаром пациентов оказался больше во много-много раз.

Как передают "Известия", 42-летний медбрат с 2000 по 2005 годы трудился в нескольких клиниках городов Дельменхорст и Ольденбург. При этом во время дежурств пациентам, оставленным на его попечение, он вводил препарат, вызывающий остановку сердца.

Судья Себастьян Бюрманн признал Хёгеля виновным в убийстве 85 людей, отметив, что его деяния находятся за гранью человеческого понимания. Убийцу приговорили к пожизненному заключению. При этом тяжесть его преступления не позволит ему подать прошение о помиловании после отбытия 15 лет заключения.