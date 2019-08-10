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"За гранью добра и зла": Полонский раскритиковал радикализм на митинге в Москве

10 августа 2019, 22:09  •  109 • Политика
Предприниматель Сергей Полонский был сегодня в числе тех, кто пришёл на согласованный митинг в Москве на проспекте Сахарова. В беседе с Царьградом он пояснил, что его сподвигло на это то, как проверялись подписи за будущих кандидатов в Мосгордуму. Этот процесс он посчитал "за гранью добра и зла". Кроме того, собеседник раскритиковал радикализм, которым отметился митинг в Москве - кто-то из участников поднял в толпе флаг украинских националистов.
В многотысячной толпе участников согласованного митинга на проспекте Сахарова в Москве был и известный предприниматель Сергей Полонский. В беседе с Царьградом он объяснил, почему пришёл сегодня на протестную акцию.
"Я считаю, что все должны были пойти, - рассказал Полонский. - Потому что даже невозможно описать беспредел или что это такое, что происходит на выборах в Мосгордуму. Что никак не может быть в цивилизованной стране".
Особенно его задело то, как проверялись подписи за будущих возможных кандидатов.
"То, как проверялись подписи и документы, ну, это, конечно, за гранью добра и зла".
Полонский также добавил, что накануне разместил у себя на странице в соцсети пост-объявление о митинге, отметив, что публикацию поддержало 2700 человек.
Он при этом не стал прямо указывать, что ему понравилось или не понравилось на прошедшей акции, но отметил одну важную особенность, отличающую сегодняшний митинг от предыдущих несогласованных.
"Очень интеллигентные люди все были, всё было довольно-таки спокойно и мирно, - пояснил предприниматель. - И я рад, что прошло такое мероприятие".
На уточняющий вопрос, видел ли он в толпе поднятый кем-то флаг украинских националистов - "Правого сектора" (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена), Полонский ответил, что ничего подобного не заметил. Но раскритиковал подобное проявление радикализма.
"Я вообще против любых радикальных взглядов, независимо, кто их высказывает, - подчеркнул собеседник Царьграда. - Потому что радикализм не подразумевает дискуссии, не подразумевает движение вперед. Это всегда терроризм, это всегда война, это всегда зло".

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