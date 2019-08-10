"За гранью добра и зла": Полонский раскритиковал радикализм на митинге в Москве

В многотысячной толпе участников согласованного митинга на проспекте Сахарова в Москве был и известный предприниматель Сергей Полонский. В беседе с Царьградом он объяснил, почему пришёл сегодня на протестную акцию.

"Я считаю, что все должны были пойти, - рассказал Полонский. - Потому что даже невозможно описать беспредел или что это такое, что происходит на выборах в Мосгордуму. Что никак не может быть в цивилизованной стране".

Особенно его задело то, как проверялись подписи за будущих возможных кандидатов.

"То, как проверялись подписи и документы, ну, это, конечно, за гранью добра и зла".

Полонский также добавил, что накануне разместил у себя на странице в соцсети пост-объявление о митинге, отметив, что публикацию поддержало 2700 человек.

Он при этом не стал прямо указывать, что ему понравилось или не понравилось на прошедшей акции, но отметил одну важную особенность, отличающую сегодняшний митинг от предыдущих несогласованных.

"Очень интеллигентные люди все были, всё было довольно-таки спокойно и мирно, - пояснил предприниматель. - И я рад, что прошло такое мероприятие".

На уточняющий вопрос, видел ли он в толпе поднятый кем-то флаг украинских националистов - "Правого сектора" (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена), Полонский ответил, что ничего подобного не заметил. Но раскритиковал подобное проявление радикализма.