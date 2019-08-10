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"За гранью добра и зла": Полонский раскритиковал радикализм на митинге в Москве
10 августа 2019, 22:09 • 109 • Политика
Предприниматель Сергей Полонский был сегодня в числе тех, кто пришёл на согласованный митинг в Москве на проспекте Сахарова. В беседе с Царьградом он пояснил, что его сподвигло на это то, как проверялись подписи за будущих кандидатов в Мосгордуму. Этот процесс он посчитал "за гранью добра и зла". Кроме того, собеседник раскритиковал радикализм, которым отметился митинг в Москве - кто-то из участников поднял в толпе флаг украинских националистов.
В многотысячной толпе участников согласованного митинга на проспекте Сахарова в Москве был и известный предприниматель Сергей Полонский. В беседе с Царьградом он объяснил, почему пришёл сегодня на протестную акцию.
Особенно его задело то, как проверялись подписи за будущих возможных кандидатов.
Полонский также добавил, что накануне разместил у себя на странице в соцсети пост-объявление о митинге, отметив, что публикацию поддержало 2700 человек.
Он при этом не стал прямо указывать, что ему понравилось или не понравилось на прошедшей акции, но отметил одну важную особенность, отличающую сегодняшний митинг от предыдущих несогласованных.
На уточняющий вопрос, видел ли он в толпе поднятый кем-то флаг украинских националистов - "Правого сектора" (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена), Полонский ответил, что ничего подобного не заметил. Но раскритиковал подобное проявление радикализма.
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