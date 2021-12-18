"За Германию, не чокаясь": Канцлер объявил ФРГ "страной мигрантов"

Новый канцлер Олаф Шольц назвал Германию страной мигрантов. "За Германию, не чокаясь..." - прокомментировал новость Сергей Колясников.

Германия - страна мигрантов, заявил новый канцлер ФРГ Олаф Шольц во время своего выступления в бундестаге. Эксперты констатировали конец Германии как государства.

Шольц объявил, что сейчас самое время, чтобы немцы осознали себя как общество иммиграции и интеграции. И это включает в себя облегчение процесса получения немецкого гражданства.

Всё, господа, Германия потеряна окончательно - Олаф Шольц в Бундестаге объявил, что отныне Дойчланд - это страна мигрантов. Теперь это новая Франция,

- комментирует автор Telegram-канала "Медиатехнолог".

За Германию, не чокаясь...

- добавляет блогер Сергей Колясников.

Он отмечает, что немецкие власти почему-то искренне полагают, что если раздавать гражданство мигрантам просто так, сажать их на высокие должности по праву происхождения, а не опыта или заслуг, то мигранты разом интегрируются в общество и всеми силами начнут двигать Германию к светлому будущему, работая по 24 часа в сутки 7 дней в неделю. В этой связи он пожелал ФРГ покоиться с миром.