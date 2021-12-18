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"За Германию, не чокаясь": Канцлер объявил ФРГ "страной мигрантов"
18 декабря 2021, 18:05 • 114 • Политика
Новый канцлер Олаф Шольц назвал Германию страной мигрантов. "За Германию, не чокаясь..." - прокомментировал новость Сергей Колясников.
Германия - страна мигрантов, заявил новый канцлер ФРГ Олаф Шольц во время своего выступления в бундестаге. Эксперты констатировали конец Германии как государства.
Шольц объявил, что сейчас самое время, чтобы немцы осознали себя как общество иммиграции и интеграции. И это включает в себя облегчение процесса получения немецкого гражданства.
- комментирует автор Telegram-канала "Медиатехнолог".
- добавляет блогер Сергей Колясников.
Он отмечает, что немецкие власти почему-то искренне полагают, что если раздавать гражданство мигрантам просто так, сажать их на высокие должности по праву происхождения, а не опыта или заслуг, то мигранты разом интегрируются в общество и всеми силами начнут двигать Германию к светлому будущему, работая по 24 часа в сутки 7 дней в неделю. В этой связи он пожелал ФРГ покоиться с миром.
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