Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Полторы сотни танков с «зелёными человечками» у линии разграничения ждут команды...
Турки роем "громили" российские "Панцири". И так было "...
"Отравленные" и "убитые" Скрипали нашлись. Они сбежали из Бр...
"Не беси…": Чёрный по-русски объяснил бунт в США. Видео расходится огр...
Главная / Политика

"За геноцид вся Европа обязана платить": Румыния назвала Россию агрессором, русские выписали счёт

10 июня 2020, 14:00  •  166 • Политика
Румыния обвинила Россию в "агрессивном поведении". В то же время русские после прочтения новостей о стратегии соседей выписали счёт оппонентам, напомнив, сколько бед они принесли в годы войны. "За геноцид вся Европа обязана платить", - настаивают авторы комментариев.
Румыния обнародовала проект национальной стратегии обороны государства на 2020-2024 годы, в котором Россию могут признать враждебным государством и угрозой для страны. Власти региона сочли действия нашей страны "агрессивными" и "враждебными". И столь негативное отношение фиксируется на официальном уровне впервые со времён Великой Отечественной войны.
Согласно стратегии обороны Румынии, якобы отношение к международным нормам права и действия России порождают "расширение разногласий с некоторыми западными государствами и НАТО". Румынию не устраивают наступательные действия России и "совершенствование гибридного приборостроения, которое она использует". Также указывается в стратегии, что Бухарест настораживают российское вооружение в Приднестровье и ситуация на Западных Балканах. А словосочетание "агрессивность Российской Федерации", как отмечают местные СМИ, в документе использовано дважды.
Чем конкретно мы не угодили властям Румынии прямо сейчас, сказать сложно. Вероятно, всё дело в солидарности со странами НАТО. Между тем жители России в комментариях в сюжете "Яндекса" напоминают об уроках истории нашим соседям. Например, говорят, что именно румыны несут грех фашизма ещё со времен войны.
"Румынские войска причинили вреда больше, чем фашистская группировка, уничтожая и сжигая села и деревни истребляя женщин, и детей, и стариков. За этот геноцид вся Европа обязана платить 150 лет России контрибуцию - за убиенных и замученных, разрушенные города и деревни..." - говорит Юрий К.
В то же время ещё один комментатор по имени Сергей, участвуя в дискуссии, предлагает действовать экономически:
"К враждебно относящимся к нам государствам не надо относиться так же. Надо просто о них забыть. Не обсуждать, не торговать, не помогать. Просто забыть. Вы скажете, а как же тогда экономика. Так вот и надо вкладывать в свою экономику, а не во враждебную нам. И смею заверить - объёмы требуемых вложений и отдача от них внутри своего же государства выше, чем торговля на внешнем рынке по ценам демпинга".
Андрей А. после прочтения новостей о стратегии наших соседей напоминает крылатую фразу из "Брата-2".
- Нет, Киркоров мне не нравится. Слащавый. Подкрашенный весь, подпудренный, как баба. Весь такой... Одно слово - румын!
- Так он болгарин.
- Да? Какая разница?
Эту же ветку продолжают другими крылатыми фразами из фильма, завершая дискуссию известнейшим: "Вы нам ещё за Севастополь ответите!"
Кстати, реакция от официальных лиц уже последовала. В частности, в беседе с RT высказался член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков. Он также напомнил румынским оппонентам об уроках истории.
Фото: Скриншот/Яндекс.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



166
Источник
Похожие новости
10 июня 2020, 03:00
Британский груз стал ещё одной загадкой крушения боинга: "Мозаику" дополнила Карине Геворгян
10 июня 2020, 07:00
Русское вторжение провалилось: Один казак сломал всю стройную версию репортёра
10 июня 2020, 01:00
Пушков оценил намерение Румынии признать Россию враждебной страной
10 июня 2020, 07:00
Путин - надежда, а США проиграли: Американское издание расстроило своих же политиков
10 июня 2020, 11:00
Деликатные "похороны" "Северного потока - 2"? США уже грозят Норвегии
10 июня 2020, 12:00
Независимый эксперт двумя русскими выражениями описал странности дела МН17
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 июня 2020, 05:00
"Два сапога пара": Эксперт рассказал, как Украина "слилась" вслед...
10 июня 2020, 03:00
Британский груз стал ещё одной загадкой крушения боинга: "Мозаику" дополнил...
10 июня 2020, 07:00
Русское вторжение провалилось: Один казак сломал всю стройную версию репортёра
10 июня 2020, 08:00
Украинский экономист призывает пустить воду в Крым, чтобы избежать потерю Днепра
10 июня 2020, 00:00
Белорусский подполковник задал неудобные вопросы Лукашенко (Руслан Осташко)
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 июня 2020, 03:00
Британский груз стал ещё одной загадкой крушения боинга: "Мозаику" дополнила Карине Геворгян
06 июня 2020, 13:55
Россия потребовала от США отдать захваченную собственность и получила отказ
06 июня 2020, 09:55
"Американская ракета сожжёт даже выключенный радар С-400": В США празднуют
05 июня 2020, 23:55
Не страна - цирк: Прожорливые украинские мыши вывели французов из себя
06 июня 2020, 19:55
Украинские дипломаты угрожают вторжением в Россию и победой в войне
09 июня 2020, 17:00
Бабочка указала на ракету, но... Раскрыты результаты экспертизы жертв MH17
05 июня 2020, 02:55
А Путин не тот: украинцы увидели то, что "проглядели" российские зрители
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.