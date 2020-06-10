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"За геноцид вся Европа обязана платить": Румыния назвала Россию агрессором, русские выписали счёт
10 июня 2020, 14:00 • 166 • Политика
Румыния обвинила Россию в "агрессивном поведении". В то же время русские после прочтения новостей о стратегии соседей выписали счёт оппонентам, напомнив, сколько бед они принесли в годы войны. "За геноцид вся Европа обязана платить", - настаивают авторы комментариев.
Румыния обнародовала проект национальной стратегии обороны государства на 2020-2024 годы, в котором Россию могут признать враждебным государством и угрозой для страны. Власти региона сочли действия нашей страны "агрессивными" и "враждебными". И столь негативное отношение фиксируется на официальном уровне впервые со времён Великой Отечественной войны.
Согласно стратегии обороны Румынии, якобы отношение к международным нормам права и действия России порождают "расширение разногласий с некоторыми западными государствами и НАТО". Румынию не устраивают наступательные действия России и "совершенствование гибридного приборостроения, которое она использует". Также указывается в стратегии, что Бухарест настораживают российское вооружение в Приднестровье и ситуация на Западных Балканах. А словосочетание "агрессивность Российской Федерации", как отмечают местные СМИ, в документе использовано дважды.
Чем конкретно мы не угодили властям Румынии прямо сейчас, сказать сложно. Вероятно, всё дело в солидарности со странами НАТО. Между тем жители России в комментариях в сюжете "Яндекса" напоминают об уроках истории нашим соседям. Например, говорят, что именно румыны несут грех фашизма ещё со времен войны.
"Румынские войска причинили вреда больше, чем фашистская группировка, уничтожая и сжигая села и деревни истребляя женщин, и детей, и стариков. За этот геноцид вся Европа обязана платить 150 лет России контрибуцию - за убиенных и замученных, разрушенные города и деревни..." - говорит Юрий К.
В то же время ещё один комментатор по имени Сергей, участвуя в дискуссии, предлагает действовать экономически:
"К враждебно относящимся к нам государствам не надо относиться так же. Надо просто о них забыть. Не обсуждать, не торговать, не помогать. Просто забыть. Вы скажете, а как же тогда экономика. Так вот и надо вкладывать в свою экономику, а не во враждебную нам. И смею заверить - объёмы требуемых вложений и отдача от них внутри своего же государства выше, чем торговля на внешнем рынке по ценам демпинга".
Андрей А. после прочтения новостей о стратегии наших соседей напоминает крылатую фразу из "Брата-2".
- Нет, Киркоров мне не нравится. Слащавый. Подкрашенный весь, подпудренный, как баба. Весь такой... Одно слово - румын!
- Так он болгарин.
- Да? Какая разница?
Эту же ветку продолжают другими крылатыми фразами из фильма, завершая дискуссию известнейшим: "Вы нам ещё за Севастополь ответите!"
Кстати, реакция от официальных лиц уже последовала. В частности, в беседе с RT высказался член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков. Он также напомнил румынским оппонентам об уроках истории.
Фото: Скриншот/Яндекс.
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