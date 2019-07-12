"За фильм еще ответите": За показ ленты Стоуна Луценко угрожает телеканалу "112. Украина" серьезным наказанием "за госизмену"

Об этом Луценко заявил в видеообращении, которое выложил на своей странице в Facebook. "Статья 111 "Госизмена" и статья 358 "Финансирование терроризма" дают основания для допроса всех причастных к этим грязным пророссийским махинациям", — пригрозил генпрокурор.

Премьера фильма, в котором американский режиссер Оливер Стоун и украинский документалист Игорь Лопатенок сделали попытку разобраться в том, что происходит на постмайданнной Украине. Специально для этой картины Стоун взял интервью у российского президента Владимира Путина.

Генпрокурор Украины назвал документальный фильм "пророссийской провокацией" и связывает его показ, назначенный на 16 июля, с несостоявшимся телемостом, который пытался организовать между двумя странами другой украинский телеканал, NewsOne.