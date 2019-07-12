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"За фильм еще ответите": За показ ленты Стоуна Луценко угрожает телеканалу "112. Украина" серьезным наказанием "за госизмену"

12 июля 2019, 06:24  •  65 • В мире
На телеканале "112.Украина" в минувшую пятницу прошел анонс документального фильма режиссера Оливера Стоуна "Нерасказанная история Украины". Этот факт возмутил генпрокурора Луценко, который пригрозил, в случае показа самой картины, серьезно наказать вещателя за "государственную измену".
Об этом Луценко заявил в видеообращении, которое выложил на своей странице в Facebook. "Статья 111 "Госизмена" и статья 358 "Финансирование терроризма" дают основания для допроса всех причастных к этим грязным пророссийским махинациям", — пригрозил генпрокурор.
Премьера фильма, в котором американский режиссер Оливер Стоун и украинский документалист Игорь Лопатенок сделали попытку разобраться в том, что происходит на постмайданнной Украине. Специально для этой картины Стоун взял интервью у российского президента Владимира Путина.
Генпрокурор Украины назвал документальный фильм "пророссийской провокацией" и связывает его показ, назначенный на 16 июля, с несостоявшимся телемостом, который пытался организовать между двумя странами другой украинский телеканал, NewsOne.

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