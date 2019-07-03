"За европейское будущее!": Порошенко захотел устроить новый Майдан за три часа

Бывший глава Незалежной, похоже, не хочет выпадать из активной политической жизни страны, хотя на прошедших выборах народ красноречиво показал своё отношение к нему, отдав за оппонента - комика Владимира Зеленского около 75% голосов.

На сей раз Порошенко в своём твиттере кинул клич о новом Майдане. Он объявил, что вместе с командой присоединяется к акции, которая пройдёт во вторник вечером. Суть акции - протесты против некоторых кандидатов в Верховную раду, в том числе против журналиста Анатолия Шария.

"Мы за Украину! Мы за её европейское будущее! И только совместными усилиями мы можем противостоять этому ползущему пророссийскому реваншу", - написал в своём посте Порошенко.