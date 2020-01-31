"За это время я облысел": Гаспарян о призыве "революционеров" готовиться к "новой власти"

По словам политолога Армена Гаспаряна, заявление Николая Платошкина - это закономерный итог 20-летнего изнасилования "левой" идеи.

"Когда в 99-м году появился так называемый сталинский блок "За СССР" на выборах в Госдуму, многие тогда, я помню, говорили: "Ну, что это, вообще уже, днище беспробудное, и дальше просто уже некуда, называется". Я тогда не соглашался, я говорил: подождите, ещё пройдут годы, и вы увидите гораздо больше дикости и мракобесия со стороны "левой" идеи. Этому же есть объяснение. Дело всё в том, что после смерти Сталина не появилось ни одной мало-мальски серьёзной теоретической работы на вот этой поляне", - заявил Царьграду Гаспарян.

По его словам, сейчас "всё это" деградировало до безобразного состояния.

"Поэтому мы сегодня и видим эту клоунаду бесконечную, с какими-то лозунгами, призывами, заявлениями о том, что мы верующие, но Церковь мы не любим. Я не понимаю, как это у них умещается в головах, у всех этих лиц", - признался Гаспарян.

Политолог спросил, к чему же они призывают готовиться - к захвату детского сада, донатов или женской бани?

"К чему призывает готовиться господин Платошкин? Я вот этого, мягко говоря, не очень понимаю. Равно как я не понял, с какого перепугу он сказал о том, что отставка правительства Медведева - это его заслуга. Мне кажется, что человек просто заигрался в роль этакого мессии. У нас, собственно, среди вот деятелей "левого" движения таких очень много", - считает эксперт.

Он добавил, что "они" всё бурлят где-то в интернете и на каких-то телеканалах, говорят о том, что советская власть будет скоро установлена.

"Но я это слышу уже сколько лет. С 92-го года. То есть с момента развала Советского Союза. Уже за это время я облысел. А у этих сменилось поколение одних клоунов на других. Но, в данном случае, уже о какой-то талантливости речи вообще не идёт. Если с точки зрения политологии классической размышлять, то наблюдать за этим, конечно, очень грустно. Очень грустно. Потому что тотальная вообще деградация, это просто крах в степени "ржаная мука", - заключил Гаспарян.