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"За это придётся заплатить": Блинкен предупредил Россию о последствиях "агрессии"
11 апреля 2021, 18:05 • 136 • Политика
Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Россию о серьёзных последствиях, с которыми якобы придётся столкнуться стране, если она будет действовать "агрессивно". Это заявление было сделано после недавнего обострения в Донбассе. "За это придётся заплатить", - предупредил глава Госдепа.
Об этом руководитель американского внешнеполитического ведомства заявил в интервью телеканалу NBC. По его словам, президент США Джо Байден ранее уже предупреждал о готовности "наказать" Россию.
Отметим, что власти США уже не в первый раз делают резкие заявления в адрес России в связи с обострившейся обстановкой в Донбассе. Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки выражала серьёзную обеспокоенность в связи с сосредоточением русских войск у границы с Украиной.
А неназванный представитель Пентагона заявил, что Америка намерена перебросить в Чёрное море несколько военных кораблей для оказания поддержки Украине. Хотя некоторые эксперты полагают, что речь в данном случае идёт скорее о моральной поддержке, так как два-три корабля не способны оказать серьёзную военную помощь. К тому же остаётся неясным, уведомил ли Вашингтон о своих планах Турцию. Согласно конвенции Монтрё нечерноморские страны должны извещать Анкару за несколько дней до отправки кораблей в Чёрное море.
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