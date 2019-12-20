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"За это надо карать, как в Турции": Малькевич о "героизации" в СМИ стрелка с Лубянки

20 декабря 2019, 22:24  •  105 • Политика
Бойня на Лубянке привела в восторг украинские СМИ. Главред "Цензора" назвал террориста "смелым человеком". "Турция официально находится в состоянии войны с террористами, и любой человек, который посмеет, особенно публично, в соцсетях, насмехаться над армией, над спецслужбами, будет немедленно арестован и его ждёт очень серьёзный тюремный срок", - приводит Александр Малькевич пример реакции на подобные выпады.
На украинском телевидении порадовались вчерашней стрельбе у здания ФСБ, в результате которой погиб сотрудник ведомства. Главред издания "Цензора" Юрий Бутусов назвал террориста, устроившего стрельбу в центре Москвы "смелым человеком". Ситуацию для Царьграда прокомментировал председатель Комиссии по СМИ Общественной палаты России и президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.
Он отмечает, что российское законодательство, регулирующее и СМИ, и интернет, крайне либерально по сравнению с оным в странах Европы и в США. Поэтому 19 декабря, когда произошёл теракт на Лубянке, жители России стали свидетелями очередного пробития дна и какого-то запредельного цинизма.
"Хайповали на трагедии, кайфовали от трагедии либеральные блогеры, публицисты, так называемые общественники. Это абсолютно неприемлемо для любого общества, и для их любимого европейского, с их ценностями, тоже", - сказал Александр Малькевич в интервью Царьграду.
Эксперт отметил, что в Германии, Франции, Великобритании, в США и Израиле человек, который позволил бы себе радоваться теракту в центре столицы, был бы немедленно отвергнут обществом. Он стал бы изгоем, нерукопожатным человеком, который вынужден был бы просто бежать с привычного для него места жительства, потому что в любой стране его бы считали подонком, подчеркивает Малькевич.
В качестве наиболее яркого примера эксперт привёл Турцию. Там любой человек, который посмеет, особенно публично, в соцсетях, насмехаться над армией, над спецслужбами, будет немедленно арестован и его ждёт очень серьёзный тюремный срок. Потому что он приравнивается к террористам, он становится, по сути, информационным пособником, а в данном случае просто пособником террористов, подытожил Малькевич.

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