"За это надо карать, как в Турции": Малькевич о "героизации" в СМИ стрелка с Лубянки

На украинском телевидении порадовались вчерашней стрельбе у здания ФСБ, в результате которой погиб сотрудник ведомства. Главред издания "Цензора" Юрий Бутусов назвал террориста, устроившего стрельбу в центре Москвы "смелым человеком". Ситуацию для Царьграда прокомментировал председатель Комиссии по СМИ Общественной палаты России и президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

Он отмечает, что российское законодательство, регулирующее и СМИ, и интернет, крайне либерально по сравнению с оным в странах Европы и в США. Поэтому 19 декабря, когда произошёл теракт на Лубянке, жители России стали свидетелями очередного пробития дна и какого-то запредельного цинизма.

"Хайповали на трагедии, кайфовали от трагедии либеральные блогеры, публицисты, так называемые общественники. Это абсолютно неприемлемо для любого общества, и для их любимого европейского, с их ценностями, тоже", - сказал Александр Малькевич в интервью Царьграду.

Эксперт отметил, что в Германии, Франции, Великобритании, в США и Израиле человек, который позволил бы себе радоваться теракту в центре столицы, был бы немедленно отвергнут обществом. Он стал бы изгоем, нерукопожатным человеком, который вынужден был бы просто бежать с привычного для него места жительства, потому что в любой стране его бы считали подонком, подчеркивает Малькевич.

В качестве наиболее яркого примера эксперт привёл Турцию. Там любой человек, который посмеет, особенно публично, в соцсетях, насмехаться над армией, над спецслужбами, будет немедленно арестован и его ждёт очень серьёзный тюремный срок. Потому что он приравнивается к террористам, он становится, по сути, информационным пособником, а в данном случае просто пособником террористов, подытожил Малькевич.