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"За этим стоит Чудак": Киев избавляется от проспектов Бандеры и Шухевича, несогласные ищут виновных
26 июня 2019, 03:39 • 60 • В мире
Суд отменил решение о переименовании проспектов Бандеры и Шухевича в Киеве. Как заявил депутат Киевсовета Юрий Сиротюк, решение было принято судьей Олесей Чудак. По его словам, на решение суда будет подана апелляция
В Киеве отменили решение о переименовании проспектов в Киеве в честь националистов Степана Бандеры и Романа Шухевича. Об этом на странице в соцсети сообщил депутат Киевсовета Юрий Сиротюк.
Он отметил, что за вынесенным решением стоит судья Олеся Чудак.
"Она отменила решение Киевсовета о переименовании проспектов Степана Бандеры и Романа Шухевича в Киеве", - написал он на странице в Facebook.
При этом, заметил депутат, так просто данное решение принято не будет. Несогласные с таким решением намерены подать апелляцию и даже дойти до Верховного суда.
Киевский городской совет в июне 2017 года решил переименовать проспект, названный в честь генерала Ватутина, который в годы Великой Отечественной войны возглавлял Первый украинский фронт в ходе битвы за Днепр и освобождение Киева, напоминает РИА Новости.
Проспект было решено назвать в честь лидера запрещенной в России организации УПА - Украинской повстанческой армии Шухевича. В суд по этому поводу общественники подали два иска, пытаясь обжаловать переименование проспектов в украинской столице.
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