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"За деньги маму продадут": Пономарёв и Бабченко раскритиковали Google за исправленную ошибку на карте Крыма
06 марта 2019, 12:39 • 20 • Политика
Оппозиционер Илья Пономарёв и скандально известный журналист Аркадий Бабченко раскритиковали Google за исправленную ошибку на карте Крыма. "За деньги маму родную продадут", - жалуется Пономарёв в Фейсбуке.
Компания Google накануне официально объявила об исправлении ошибку в отображении Крыма на своих сервисах, на которую обратили внимание депутаты Госдумы. В официальном сообщении по поводу обновления Google Maps было указано, что ранее "некоторая часть пользователей видела неверную информацию".
Российский оппозиционер Илья Пономарёв с Украины пожаловался в Фейсбуке на "позорище", которым он считает исправление очевидной ошибки. "За деньги маму родную продадут", - пишет он об американском картографическом сервисе, призывая МИД Украины вмешаться.
Пономарёв также признался, что все свои гаджеты настаивает так, чтобы они показывали "весь мир с топонимами по-украински".
К обсуждению присоединился и скандально известный журналист Аркадий Бабченко, который ранее попросил в Фейсбуке не называть его "известным российским журналистом". "Я больше не российский журналист. Я - антироссийский журналист", - откровенно признал он.
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