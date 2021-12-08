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"За что?": Важную деталь закрытой беседы Путина и Байдена раскрыл помощник президента

08 декабря 2021, 09:30  •  420 • Политика
Помощник президента России Юрий Ушаков поделился некоторыми деталями закрытой беседы Владимира Путина и Джо Байдена. В частности, Путину удалось довести до понимания американского коллеги, что санкции против нашей страны бесполезны и вредят в первую очередь самим США. К тому же "непонятно, за что вводить эти санкции", добавил Ушаков.
Во время закрытых переговоров президентов России и США по видеосвязи Владимир Путин прямо заявил своему визави, что антирусские санкции вредят прежде всего самим Соединённым Штатам. Об этом рассказал СМИ помощник президента России Юрий Ушаков - его слова цитирует ТАСС.
Речь о возможном введении новых санкций против России завёл Байден, на что Путин, по словам Ушакова, заметил, что для русских санкции вещь не новая, их вводят постоянно, но вот положительного эффекта от них не ощущает никто, в том числе и США.
Ушаков добавил, что для пояснения ситуации Путин привёл Байдену "очень точный пример вот такого рода действий", но не конкретизировал, какой именно. Так или иначе, этот пример "был понятен и доступен для понимания Байдена", полагает помощник президента.
Он также процитировал одну фразу Путина из диалога с главой Белого дома: "Наш президент так и сказал [Байдену], что вас волнует нечто, что нам непонятно, а нас волнует то, что нам понятно". "Непонятно, за что вводить эти санкции, за что?" - добавил чиновник.
Кроме того, Юрий Ушаков прокомментировал дальнейшие сценарии развития отношений между Россией и США, ответив на вопрос, возможно ли снижение напряжённости между странами после этого диалога. "Посмотрим, как этот разговор будет реализован в конкретные действия, конкретные шаги", - коротко резюмировал Ушаков.
Если говорить о темах, которые затронул на переговорах американский президент, то это были в основном экономика, политика и финансы, перечислил помощник главы России.

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