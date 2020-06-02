"За что погиб Джордж Флойд": Двое "защитников чести" избили хрупкую женщину

США охвачены протестами, спровоцированными смертью афроамериканца Джорджа Флойда. В Вашингтоне в этой связи уже объявили комендантский час, в Миннесоте, откуда пошли волнения, по-прежнему нестабильная ситуация. Впрочем, в ряде городов происходит вовсе беспредел.

К примеру, на днях в Ротчестере штата Нью-Йорк вандалы разбили стёкла в одном из попавшихся им на пути магазинов.

This is maddening. "Protestors" beat a woman w/ sticks as her husband screams & fights back. They were trying to protect their business in Rochester NY, which has been in the community since 1943. @NYGovCuomo what r you doing other than press conferences? pic.twitter.com/AJotmeZBkN - Joe Borelli (@JoeBorelliNYC) May 31, 2020

Владелица заведения вышла на улицу, чтобы остановить дебоширов. Но те напали на неё с досками. На записи, заснятой очевидцами, видно, как двое налётчиков кулаками и доской избивают хрупкую женщину, остальные продолжают крушить магазин.

На помощь жене выбежал её супруг, который попытался отбиться от вандалов. Как рассказала пострадавшая изданию Spectrum news, и она, и её супруг получили серьёзные травмы.

В местной полиции сообщили, что начали расследование инцидента.