"За что погиб Джордж Флойд": Двое "защитников чести" избили хрупкую женщину

США охвачены протестами, спровоцированными смертью афроамериканца Джорджа Флойда. В Вашингтоне в этой связи уже объявили комендантский час, в Миннесоте, откуда пошли волнения, по-прежнему нестабильная ситуация. Впрочем, в ряде городов происходит вовсе беспредел.

К примеру, на днях в Ротчестере штата Нью-Йорк вандалы разбили стёкла в одном из попавшихся им на пути магазинов.

This is maddening. "Protestors" beat a woman w/ sticks as her husband screams & fights back. They were trying to protect their business in Rochester NY, which has been in the community since 1943. @NYGovCuomo what r you doing other than press conferences? pic.twitter.com/AJotmeZBkN