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"За что погиб Джордж Флойд": Двое "защитников чести" избили хрупкую женщину
02 июня 2020, 19:55 • 138 • В мире
В Ротчестере штата Нью-Йорк "протестующие" настолько распоясались, что зверски избили владелицу местного магазинчика. Двое нападавших с досками стали избивать хрупкую женщину, которая попыталась остановить вандалов. "За что погиб Джордж Флойд: Женщина в США пытается защитить свой магазин", - пишут в Сети под роликом, широко разошедшимся по Сети.
США охвачены протестами, спровоцированными смертью афроамериканца Джорджа Флойда. В Вашингтоне в этой связи уже объявили комендантский час, в Миннесоте, откуда пошли волнения, по-прежнему нестабильная ситуация. Впрочем, в ряде городов происходит вовсе беспредел.
К примеру, на днях в Ротчестере штата Нью-Йорк вандалы разбили стёкла в одном из попавшихся им на пути магазинов.
Владелица заведения вышла на улицу, чтобы остановить дебоширов. Но те напали на неё с досками. На записи, заснятой очевидцами, видно, как двое налётчиков кулаками и доской избивают хрупкую женщину, остальные продолжают крушить магазин.
На помощь жене выбежал её супруг, который попытался отбиться от вандалов. Как рассказала пострадавшая изданию Spectrum news, и она, и её супруг получили серьёзные травмы.
В местной полиции сообщили, что начали расследование инцидента.
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