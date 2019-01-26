"За что нас ещё заставят платить?" - Делягин о "налоге на очки", "штрафе за Госдуму" и возвращении в "каменный век"

Экономист и политолог Михаил Делягин в эфире Царьграда ответил на важнейший сегодня вопрос: "За что нас ещё заставят платить?" Эксперт говорил о "налоге на очки", "штрафе за Госдуму" и возвращении в "каменный век".

За что нас ещё заставят платить? Сбор, побор, налог, акциз... Ответ на этот вопрос Царьград искал вместе с экономистом и политологом Михаилом Делягиным после серии заявлений о возможных новшествах в нашем законодательстве. Например, накануне предлагалось ввести сбор за смартфоны. Несколько дней обсуждались вопросы лимита на электричество по заветам главы "Роснано" Анатолия Чубайса.

"Уже больше 10 лет назад я написал такую... Взял стандартную либеральную записку и написал в стиле официальной аналитической записки бумажку о том, что нужно ввести плату за дыхание. Логика очень простая. Кислород вырабатывается лесом. Лес у нас сейчас по закону может быть частным. Значит, когда вы дышите бесплатно, вы воруете у собственников этого леса. А для сохранения общественной морали нужно, чтобы вы платили за воздух", - говорит экономист.

Делягин отметил, что приводит пример для описания общего подхода. Есть вера, что налог на воздух не введут. Но есть иные прогнозы.

"Учитывая ненависть к интеллигенции, могут ввести налог на очки, - сказал Делягин. - Могут ввести налог на костюмы. Налог на мусор уже ввели, я напоминаю. Причём ввели по средневековым принципам. Сейчас отказались от идеи Чубайса социального минимума - но он сказал, что всё равно это пробьёт. Как это? Тариф "лучина"! Да? Как это уже называется... 30 кВт в час на семью. А вы не улыбайтесь, потому что Чубайс в Давосе обещал всё равно это сделать, всё равно вернуть нас в каменный век. Учитывая эффективность его подельников, думаю, ему это удастся".

Любое якобы бесплатное действие, и с вас тянут деньги, напоминает Делягин.

"Потом можно ввести налог на плохую погоду. Затем на хорошую погоду или в обратной последовательности. Можно ввести налог на содержание Госдумы - целевой. Можно начать штрафовать. Я работал в госаппарате 13 лет с небольшими перерывами, я понимаю, как это устроено. Мы же платим налог на Дерипаску? А то, что у нас нет прогрессивной шкалы подоходного налога? В Давосе обсуждают! И не все либералы выступают против", - резюмировал Делягин.