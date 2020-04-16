"За что купил, за то и продаю": Лавров перечислил "теории" о коронавирусе

В интервью "Коммерсанту", отвечая на соответствующий вопрос журналиста, глава МИД заметил, что и читал, и слышал различные конспирологические теории о возникновении COVID-19. К примеру, англичане и американцы убеждают, что за пандемию должен расплатиться триллионами долларов Китай, мол, не оповестил всех своевременно.

"Параллельно в США никуда не делась битва насмерть демократов и республиканцев. Обвиняют президента Дональда Трампа в том, что он знал, но не придал значения потенциальной угрозе. В противоположном направлении идут комментарии с доказательствами обратного", - добавил Сергей Лавров.

Напомнил он и о публикации в британском таблоиде Daily Mail, в которой рассказывалось о том, что в Ухане проводились эксперименты над летучими мышами, а финансировал эту деятельность Пентагон. Причём вложил внушительную сумму в эти исследования - почти 4 миллиона долларов.

"Вот Daily Mail - за что купил, за то и продаю. Это же не просто интересно. Здесь важно понимать, как было на самом деле", - отметил глава МИД.

По его мнению, всеми этими версиями надо заниматься не с целью очернить конкурента, а без эмоций, "с холодной головой". Необходимо сопоставлять факты, а уже это поможет понять истоки кризиса, а также даст возможность извлечь уроки на будущее, чтобы в дальнейшем новые такие пандемии встретить подготовленными.