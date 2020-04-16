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"За что купил, за то и продаю": Лавров перечислил "теории" о коронавирусе
16 апреля 2020, 10:10 • 399 • Политика
Вокруг ситуации с распространением коронавирусной инфекции возникают самые разные конспирологические версии, вплоть до официальных заявлений. Перечисляя эти "теории", Лавров отметил: "За что купил, за то и продаю".
В интервью "Коммерсанту", отвечая на соответствующий вопрос журналиста, глава МИД заметил, что и читал, и слышал различные конспирологические теории о возникновении COVID-19. К примеру, англичане и американцы убеждают, что за пандемию должен расплатиться триллионами долларов Китай, мол, не оповестил всех своевременно.
Напомнил он и о публикации в британском таблоиде Daily Mail, в которой рассказывалось о том, что в Ухане проводились эксперименты над летучими мышами, а финансировал эту деятельность Пентагон. Причём вложил внушительную сумму в эти исследования - почти 4 миллиона долларов.
По его мнению, всеми этими версиями надо заниматься не с целью очернить конкурента, а без эмоций, "с холодной головой". Необходимо сопоставлять факты, а уже это поможет понять истоки кризиса, а также даст возможность извлечь уроки на будущее, чтобы в дальнейшем новые такие пандемии встретить подготовленными.
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