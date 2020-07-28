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"За чей счёт "протестный банкет"?": Раскрыт спонсор профессионалов-провокаторов в Хабаровске
28 июля 2020, 15:05 • 244 • Политика
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил о профессионалах-провокаторах в Хабаровске. "Спрашивали, за чей счёт проходит «протестный банкет» в Хабаровске?" - в тему ситуации пишет журналистка Юлия Витязева, предоставляя интересный скриншот. Тем самым спонсор провокаторов раскрыл себя без каких-либо расследований.
Во время выступления в Законодательной думе Хабаровского края он отметил, что нормально реагирует на праведный гнев хабаровчан, который возник после задержания экс-губернатора края Сергея Фургала, "потому что тоже этим был шокирован".
Дегтярёв выразил уверенность, что все акции в крае были поначалу стихийные, всё делалось от души.
"Но на эти мероприятия со всей страны слетелись профессиональные провокаторы... Мы их фиксируем вместе с органами безопасности", - отметил он.
В тему обнаруженных провокаторов написала пост в Telegram-канале журналистка Юлия Витязева. Она предоставила скриншот со страницы беглого олигарха Ходорковского, который открыто стал призывать к антипрезидентскому митингу.
"Спрашивали, за чей счёт проходит «протестный банкет» в Хабаровске? Отвечает Михалборисович Ходорковский", - пояснила она.
Фото: Скриншот Telegram/Юлия Витязева
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