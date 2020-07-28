"За чей счёт "протестный банкет"?": Раскрыт спонсор профессионалов-провокаторов в Хабаровске

Во время выступления в Законодательной думе Хабаровского края он отметил, что нормально реагирует на праведный гнев хабаровчан, который возник после задержания экс-губернатора края Сергея Фургала, "потому что тоже этим был шокирован".

Дегтярёв выразил уверенность, что все акции в крае были поначалу стихийные, всё делалось от души.

"Но на эти мероприятия со всей страны слетелись профессиональные провокаторы... Мы их фиксируем вместе с органами безопасности", - отметил он.

В тему обнаруженных провокаторов написала пост в Telegram-канале журналистка Юлия Витязева. Она предоставила скриншот со страницы беглого олигарха Ходорковского, который открыто стал призывать к антипрезидентскому митингу.

"Спрашивали, за чей счёт проходит «протестный банкет» в Хабаровске? Отвечает Михалборисович Ходорковский", - пояснила она.

Фото: Скриншот Telegram/Юлия Витязева